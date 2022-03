24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.

Jamala uciekła z ogarniętej wojną Ukrainy

Ze stolicy Ukrainy Kijowa Jamala wraz z dwójką małych dzieci uciekła po wybuchu wojny. Z relacji laureatki Eurowizji 2016 dowiedzieliśmy się, że w nocy z niedzieli na poniedziałek pieszo przeszła przez granicę z Rumunią.

Z najnowszych wpisów wynika, że stamtąd przedostała się przez Bułgarię do Stambułu w Turcji.

"To była moja decyzja o opuszczeniu schronu i udaniu się na granicę. Muszę być tak pomocna, jak to tylko możliwe. Odkąd przybyłam do Stambułu, udzieliłam około 30 wywiadów różnym międzynarodowym mediom. Co minutę bez wytchnienia myślę o tym, jak sprawić, by cały świat zrozumiał: to nie jest tylko wojna w Ukrainie. Nie. To bez wątpienia najbardziej rażąca zbrodnia XXI wieku" - podkreśla Jamala.

"Kobiety i dzieci giną na oczach świata. Pod ostrzałem znajdują się dziesiątki miast i wsi, w tym pierwsze i współczesne stolice Ukrainy - Charków i Kijów. W ciągu ostatnich 7 dni straciliśmy już ponad 2000 cywilów, a dziesiątki tysięcy zostało rannych w ciężkich ostrzałach. Ludzie tracą domy! Według ONZ prawie milion osób - głównie dzieci, kobiety i osoby starsze - zostało zmuszonych do opuszczenia Ukrainy" - relacjonuje bezpieczna już wokalistka.

"Jutro lecę do Berlina. W każdym słowie opowiem wam, co dzieje się w mojej ojczystej Ukrainie. Ponieważ każda minuta jest dla nas teraz ważna. Każda sekunda! Wygramy! Najważniejszym przesłaniem dla świata jest teraz, że to nie jest 'tylko kryzys'. To poważny akt terrorystyczny popełniony przez Rosję na Ukrainie. To akt terrorystyczny przeciwko całej Europie i wszyscy musimy się zjednoczyć i walczyć. Wygramy!" - dodaje 38-letnia gwiazda.

Na koniec Jamala zaapelowała do społeczności międzynarodowej o zamknięcie nieba nad Ukrainą, by uchronić ludność przed bombardowaniem z powietrza.

Jamala w kwietniu 2017 r. poślubiła Bekira Suleimanova. Mąż wokalistki jest absolwentem Wydziału Fizyki i Matematyki Uniwersytetu Narodowego Tarasa Szewczenki w Kijowie i działaczem społeczności Tatarów krymskich. Mają dwóch synów: niespełna 4-letniego Emira-Rachmana i niespełna 2-letniego Selima-Giraya.

Jamala wygrała Eurowizję z utworem "1944"

Jamala reprezentująca Ukrainę w 2016 roku wygrała konkurs Eurowizji. Do Sztokholmu przyjechała z piosenką "1944". Utwór porusza między innymi kwestię deportacji ludności pochodzenia tatarskiego z Krymu w głąb Azji, nawiązuje także do ówczesnej sytuacji na Ukrainie (w roku 2014 Krym został zaanektowany przez Rosję).

"Chciałam zaśpiewać piosenkę o mojej prababci Nazalkhan i tysiącach Tatarów krymskich, którzy nigdy nie otrzymali szansy powrotu na Krym. Ten rok zmienił ich życie na zawsze" - mówiła w rozmowie z AFP jeszcze przed Eurowizją.

Piosenkę mocno oprotestowała Rosja, według której utwór Jamali zawierał polityczne treści, co jest niezgodne z regulaminem Eurowizji.

Wokalistka urodziła się w Oszu (Kirgistan), dokąd jej przodkowie zostali deportowani z Krymu. Po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę, jej rodzina powróciła na Krym. Muzyczne studia ukończyła w Kijowie.

- Jestem ogromną patriotką, zawsze byłam już od wczesnej młodości! Życiowym celem mojego taty był zawsze powrót na Krym - opowiadała w rozmowie z Interią w 2016 r.



