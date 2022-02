24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.



Jamala relacjonuje, co się dzieje w Ukrainie

Ze stolicy Ukrainy Kijowa Jamala wraz z dwójką małych dzieci uciekła po wybuchu wojny. Z jej relacji wynika, że w nocy pieszo przeszła przez granicę z Rumunią.



"Spędziliśmy prawie 4 dni w samochodzie, na spontanicznych postojach, prawie bez jedzenia. 2 km w 4 godziny - mniej więcej tak się poruszaliśmy. Tak jak miliony kobiet i dzieci, które zostawiły wszystko, swoje mieszkania, rzeczy, swoich mężów, którzy bronią kraju" - relacjonuje Jamala, laureatka Eurowizji 2016, która dodała, że w 15 minut opuściła dom.

Na swoim Instagramie wokalistka relacjonuje, co dzieje się w kraju pogrążonym wojną. Podkreśla, że wierzy w prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, ukraińską armię oraz "silnych i odważnych mężczyzn i kobiety". Zaapelowała do obywateli Rosji i Białorusi, by pomogli "powstrzymać to szaleństwo".

38-letnia gwiazda w kwietniu 2017 r. poślubiła Bekira Suleimanova. Mąż wokalistki jest absolwentem Wydziału Fizyki i Matematyki Uniwersytetu Narodowego Tarasa Szewczenki w Kijowie i działaczem społeczności Tatarów krymskich.

Mają dwóch synów: niespełna 4-letniego Emira-Rachmana i niespełna 2-letniego Selima-Giraya.

Jamala wygrała Eurowizję z utworem "1944"

Jamala reprezentująca Ukrainę w 2016 roku wygrała konkurs Eurowizji. Do Sztokholmu przyjechała z piosenką "1944". Utwór porusza między innymi kwestię deportacji ludności pochodzenia tatarskiego z Krymu w głąb Azji, nawiązuje także do ówczesnej sytuacji na Ukrainie (w roku 2014 Krym został zaanektowany przez Rosję).

"Chciałam zaśpiewać piosenkę o mojej prababci Nazalkhan i tysiącach Tatarów krymskich, którzy nigdy nie otrzymali szansy powrotu na Krym. Ten rok zmienił ich życie na zawsze" - mówiła w rozmowie z AFP jeszcze przed Eurowizją.

Piosenkę mocno oprotestowała Rosja, według której utwór Jamali zawierał polityczne treści, co jest niezgodne z regulaminem Eurowizji.

Wokalistka urodziła się w Oszu (Kirgistan), dokąd jej przodkowie zostali deportowani z Krymu. Po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę, jej rodzina powróciła na Krym. Muzyczne studia ukończyła w Kijowie.



