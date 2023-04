"Wszyscy mówili o mnie, a teraz ja chciałabym opowiedzieć coś o sobie" - mówi Viki Gabor , zapowiadając serial dokumentalny ze swoim udziałem. Pierwszy odcinek trafi na platformę streamingową publicznego nadawcy już 17 kwietnia.

"Viki Gabor: Mój świat" to 8-odcinkowa dokumentalna seria opowiadająca o pewnej zwyczajnej, choć niezwykłej 15-latce, która dzięki pasji i talentowi z nieśmiałej, zamkniętej w sobie dziewczynki przeobraziła się w odnoszącą sukcesy idolkę młodego pokolenia.

Viki Gabor bohaterką serialu dokumentalnego TVP, "Viki Gabor: Mój świat"

Kamera towarzyszy Viki podczas koncertów, zagranicznych podróży, ale także wtedy, gdy Wiktora schodzi ze sceny i... zalicza sprawdzian z matmy. Twórcy dokumentu rozmawiają z jej rodziną, managementem i ważnymi postaciami polskiego przemysłu muzycznego. Przyglądają się Viki z wielu perspektyw - oczami przyjaciół, współpracowników, tzw. "Gaborków", czyli społeczności oddanych fanów artystki, a także z perspektywy samej Wiktorii, wrażliwej i bardzo zapracowanej 15-latki.

Twórcy serii stawiają ważne pytania o blaski i cienie kariery i popularności w tak młodym wieku. Jaką cenę płaci nastolatka za życie w blasku fleszy, a co dzięki swojej popularności zyskuje? Jak to jest w wieku 15 lat słyszeć siebie w radio czy zobaczyć się na Time Square? Jak Viki radzi sobie z tym, że - jak sama śpiewa - "napisano jej przyszłość"? O czym marzy, kiedy płacze, co ją bawi? Co czuje, gdy czyta hejterskie komentarze na swój temat i skąd w niej siła, by mówić o swoim obarczonym stygmą, romskim pochodzeniu? A przede wszystkim - jak daleko można zajść, będąc napędzanym pasją i talentem?

