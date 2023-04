Od debiutu Michała Szpaka w programie "X Factor" przylgnął do niego przydomek "kolorowy ptak". Jego stylizacje od początku wzbudzały kontrowersje - nie inaczej jest po koncercie "100 lat Disneya", na którym wykonał piosenkę z "Króla Lwa".

Na wydarzeniu gwiazdor pojawił się w cekinowym garniturze z wiązaną w talii marynarką, założył także luźne spodnie. Części fanów piosenkarza ta stylizacja bardzo przypadła do gustu, choć jak zawsze pojawiły się też negatywne opinie.

Michał Szpak odpowiada oburzonej fance. "Nie musi być betonem"

Jedna z obserwatorek zaatakowała Szpaka, gdyż jej zdaniem strój nie był odpowiedni na koncert dla dzieci. Kobieta napisała muzykowi, że przez jego strój musiała tłumaczyć wnuczce, że jest kobietą, a nie mężczyzną.

"Jak można się tak na koncert dla dzieci pomalować i ubrać w świecące ciuchy? Moja wnuczka się pyta, dlaczego ten pan się ubrał w błyszczącą sukienkę, nie mógł się normalnie ubrać jak inni artyści? Facet to nie parada równości, tylko koncert dla dzieci i panują tam pewne kanony, do których powinien się pan dostosować. Jak wytłumaczyć dziecku, że to jest facet, a nie kobieta?" - bulwersowała się w komentarzu.

Michał Szpak zdecydował się odpowiedzieć jej broniąc stylizacji jednocześnie tłumacząc, że to zadanie opiekuna, by objaśniać takie sprawy dzieciom. "To już pani rola, by wytłumaczyć dziecku, że istnieją ludzie kolorowi i że nie musi być betonem, kiedy dorośnie. Może chodzić w cekinach, falbanach i piórach, jeśli najdzie ją/jego taka ochota. 'Miłość rośnie wokół nas'" - podsumował Michał Szpak, nawiązując do słów piosenki, którą wykonywał podczas disnejowskiego koncertu.

