Powstaje film biograficzny o Celine Dion. Kto zagra główną rolę?

Słynna wokalistka Celine Dion ma oddanych fanów w bardzo wielu środowiskach, także w branży filmowej. Jedną z takich osób jest reżyserka, aktorka i wokalistka Valerie Lemercier, która rozpoczęła prace nad filmem biograficznym o Dion.

Powstaje biograficzny film o życiu Celine Dion /Pierre Suu /Getty Images

Jeszcze w zeszłym roku, w jednym z wywiadów, Valerie Lemercier przyznała się do całkowitego zauroczenia kanadyjską piosenkarką Celine Dion. Od tego czasu sprawa nabrała rumieńców, a prace nad produkcją zostały już rozpoczęte. Film biograficzny o życiu Celine Dion będzie nosił tytuł "Power of love", a jego premiera jest planowana na 2020 rok.

Sama reżyserka, która jest też aktorką i piosenkarką, wystąpi również w produkcji i to w głównej roli.



Valérie Lemercier jest dwukrotną laureatką Cezara za role w filmach: "Goście, goście" i "Krzesła orkiestry". Z kolei swoją pierwszą płytę wydała w 1996 roku.



W wywiadzie z Variety Lemercier powiedziała: "Odkryłam siłę ich (Celine, jej męża Rene Angelila i matki - przyp.red.) miłości i ich niezwykły humor. Lepiej też zrozumiałam chemię osobistych ambicji tej trójki, które zmieniły niechcianą, małą dziewczynkę w największą gwiazdę".

Sama Celine Dion oraz jej wytwórnia muzyczna zaakceptowali pomysł oraz dali filmowcom prawa do wykorzystania największych hitów wokalistki, takich jak: "My Heart Will Go On", "I'm Alive" czy "All by Myself".

Film będzie przedstawiał życie artystki od niełatwego dzieciństwa, w wielodzietnej, ubogiej rodzinie, poprzez początki kariery muzycznej, jej rozwój, relacje ze zmarłym już mężem Rene Angelilem, który był też jej menadżerem oraz relacje z matką.