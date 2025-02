Preselekcje do Eurowizji 2025 odbyły się 14 lutego. Najlepszą z 11 startujących okazała się Justyna Steczkowska, która zaprezentowała piosenkę "Gaja" .

To będzie drugi wokalistki na tym konkursie. W 1995 roku wystąpiła na eurowizyjnej scenie z utworem "Sama" . Zajęła wtedy 18. miejsce.

Po wygranej w preselekcjach Justyna Steczkowska wyszła jeszcze raz na scenę, by porozmawiać z dziennikarzami.

Czy wokalistka uważa, że ponownie pojawienie się w konkursie ułatwia występ, czy jednak go utrudnia, ponieważ fani mają większe oczekiwania? "Teraz zestresowałaś mnie jeszcze bardziej" - odpowiedziała Steczkowska dziennikarce. "Na pewno będzie lepiej niż 30 lat temu, bo więcej potrafię i wiem, czym jest Eurowizja. Mam nadzieję, że nie będzie wstydu i będziemy chociaż w pierwszej dziesiątce" - dodała.

Nawiązała również do emocji, jakie towarzyszyły jej 30 lat temu, po pierwszym eurowizyjnym występie. "Zaraz po przegranej, bo to była prawdziwa porażka - nie dlatego, że zaśpiewałam źle, bo zaśpiewałam najlepiej, jak potrafiłam, ale widocznie nie trafiłam w czas ze swoją piosenką - wtedy cała noc, to był jeden wielki płacz i szloch. Dlatego, że wiedziałam, że były wielkie oczekiwania i zawiodłam wielu ludzi. Było mi naprawdę źle. Myślałam wtedy, że moja kariera skończyła się tak szybko, jak się zaczęła" - zdradziła.