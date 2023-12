Dawid Kwiatkowski w maju 2023 r. ogłosił, że po sześciu edycjach żegna się z czerwonym fotelem trenera "The Voice Kids". Wokalista na scenie obecny jest od 10 lat, a do jego największych przebojów należą "Bez ciebie", "Proste", "Nieważne", "Bratnie dusze", "Idziesz ze mną" oraz najnowszy "Paris de Cafe".

Ostatni album Dawida Kwiatkowskiego pojawił się w październiku 2021 r. i okazał się dużym sukcesem, co dowodzi osiągnięcie statusu platynowej płyty za sprzedaż ponad 30 tys. egzemplarzy.

Dawid Kwiatkowski i "Pop Romantyk". Co już wiemy?

"Mam już dla Was wszystko. Mam okładkę, z której jestem cholernie zadowolony. Mam datę premiery, czyli 19.01 przyszłego roku. Mam piękne wnętrze fizycznego wydania, naprawdę piękne. Mam zamknięty materiał, oddany do tłoczenia. Mam piosenkę niespodziankę, tak, by opowiedzieć Wam więcej o sobie, bo ostatnio mówię bardzo mało, ale co najważniejsze... mam was, tych, którzy na to wszystko czekają. Widzę i czuję" - reklamuje nowy materiał Dawid Kwiatkowski.

Kilka dni temu wystartowała na Spotify Countdown Page - strona odliczającą czas do ukazania się płyty. Ujawniona jest tam pełna tracklista, specjalne wideo zaproszenie od artysty.

Dawid postanowił również umilić czekanie na album utworem "Zanim Cię poznam", który jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, a tzw. lyric video można obejrzeć na kanale YouTube.



"Pop Romantyk". Wielka trasa koncertowa

Zaraz po premierze albumu Dawid wraz ze swoim zespołem wyruszy w trasę koncertową, aby przedstawić widowni nowe przeboje podczas występów na żywo.

Nie tylko miłośnicy dotychczasowego dorobku muzycznego Dawida mogą oczekiwać niezapomnianych koncertowych doświadczeń - nowa płyta z całą pewnością przypadnie do gustu także szerszej grupie odbiorców. Dawid Kwiatkowski zapowiada, że podczas trasy nie zabraknie również jego największych hitów z poprzednich lat, co na pewno spotka się z entuzjastycznym przyjęciem wiernych fanów.

Jak przyznaje sam artysta: "Chcę się z Wami wzruszyć i śmiać się najszczerzej. Chcę porwać Was do tańca, ale w pewnym momencie poprosić Was o ciszę. Chcę zaśpiewać Wam o stracie, by za chwilę dać Wam dużo nadziei. Chcę być Waszym ulubionym romantykiem i na tej trasie się o to postaram. Do zobaczenia!".