O nowym tatuażu Posta Malone’a ( zobacz! ) jego fani dowiedzieli się z instagramowego profilu Chada Rowe’a, tatuażysty z Indianapolis, z którego usług korzysta raper.

"Znamy się z Postem Malone’em już kilka lat, więc kiedy był w mieście, musieliśmy to zrobić. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. To dla mnie ogromny zaszczyt, że zaufał mi przy tak ważnym tatuażu" - napisał pod zdjęciem, na którym widzimy muzyka na fotelu podczas wizyty w salonie.

Na jego twarzy widnieją trzy duże litery DDP napisane gotycką czcionką. Serwis TMZ donosi, że są to pierwsze litery imion córki Malone’a, których muzyk dotąd nie ujawnił.

To już kolejny tatuaż Posta. Muzyk ma ich około osiemdziesięciu, z czego dziesięć na twarzy. Wśród nich są hasła "Stay away" ("Trzymaj się z daleka"), "Always tired" ("Wciąż zmęczony"), a także drut kolczasty czy króliczek "Playboya". Inicjał "DDP", ale znacznie mniejszy, raper ma też pod prawym okiem.

W ostatnich tygodniach o raperze mówiono głównie w kontekście kontuzji, jakiej doznał podczas koncertu w Saint Louis 17 września. Spacerując podczas koncertu po scenie, wpadł do zapadni na instrumenty i złamał trzy żebra. Po kwadransie przerwy dokończył koncert, jednak swój kolejny show - w Bostonie, odwołał w ostatniej chwili, gdyż dopadły go problemy z oddychaniem i musiał udać się do szpitala. Muzyk powrócił już na trasę koncertową.

