Sam mecz odbędzie się 11 sierpnia w Los Angeles, a widzowie na całym świecie będą mogli obserwować go na żywo w aplikacji Whatnot.



"Absolutnie uwielbiam Magic: The Gathering i nie mogę się doczekać, by powalczyć o zwycięstwo" - oświadczył Post Malone, który od grudnia ubiegłego roku jest także ambasadorem tej gry. Napisano tu m.in. że przeciwnik rapera będzie mógł przed rozgrywką potrenować z legendarnym czempionem MTG - Reidem Duke'm oraz że treningi i podróż na mecz do Los Angeles mają być sfinansowane przez Whatnot.

Czym jest Magic: The Gathering?

W Magic: The Gathering (określanej jako gra kolekcjonerska) mogą grać minimum dwie osoby, dysponujące własnymi kartami. Jeśli pojedynek odbywa się w sieci - np. za pośrednictwem internetowego oprogramowania Magic: The Gathering Online - wykorzystywane są karty wirtualne. Reprezentują one magiczne zasoby, których gracz używa podczas rozgrywki.

Gra została wydana w 1993 roku, a wymyślił ją Richard Garfield - nauczyciel matematyki w jednej z amerykańskich szkół.