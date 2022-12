24 lutego 2021 roku w Los Angeles doszło do brutalnej kradzieży buldogów francuskich Lady Gagi. Dwa spośród trzech pupili gwiazdy zostały uprowadzone, a ich opiekun postrzelony. Zrozpaczona artystka oferowała za pomoc w odnalezieniu czworonożnych przyjaciół pół miliona dolarów. Po kilku dniach Koji i Gustav wrócili do swojej właścicielki. Nie kończyło to jednak sprawy. Postrzelony Ryan Fischer, który od dawna zajmował się psami wokalistki, w wyniku rozległych obrażeń zapadł w śpiączkę. A gdy się wybudził, musiał poddać się wielomiesięczną rekonwalescencją i zmierzyć z rosnącymi długami. A także uczestniczyć w procesie swojego oprawcy.

Jak donosi magazyn "Rolling Stone", 20-letni James Howard Jackson, który feralnego wieczoru pociągnął za spust, w poniedziałek usłyszał wyrok. Podczas rozprawy oskarżony nie wniósł sprzeciwu wobec zarzutu usiłowania zabójstwa i ciężkiego uszkodzenia ciała, w związku z czym prokuratorzy wycofali inne stawiane mu zarzuty: spisek w celu popełnienia rabunku, rabunek drugiego stopnia oraz napaść z półautomatyczną bronią palną w ręku.

"Dzięki ugodzie pan Jackson zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za dokonanie z zimną krwią brutalnego ataku, a jego ofiara zazna sprawiedliwości" - poinformowało biuro prokuratora okręgowego hrabstwa Los Angeles w rozmowie z The Associated Press. Mężczyznę skazano na 21 lat pozbawienia wolności.

Podczas rozprawy swoje poruszające oświadczenie wygłosił poszkodowany opiekun psów Lady Gagi.

"Aż trudno uwierzyć, że minęły prawie dwa lata, odkąd wyprowadziłem Asię, Koji i Gustava na wieczorny spacer, by po chwili musieć ze wszystkich sił walczyć o to, aby ich nie skradziono. Ale to nie wszystko: byłem bity i duszony. Postrzelono mnie i pozostawiono na pastwę losu, wykrwawiającego się na chodniku. Ta noc zmieniła moje życie. To, czego doświadczyłem - pobyty w szpitalu, zapadnięcie płuca i późniejsza operacja usunięcia jego części, rehabilitacja, dzięki której być może odzyskam kiedyś pełną sprawność i czucie w ramieniu i klatce piersiowej, utrata kariery, przyjaźni, oszczędności - wszystko to sprawia, że czasem mam wrażenie, że to przytrafiło się komuś innemu" - powiedział Fischer.

Następnie zwrócił się on wprost do zasiadającego na ławie oskarżonych Jacksona. "Jestem pewien, że ty również wracasz wspomnieniami do tego zdarzenia. Postrzeliłeś mnie i zostawiłeś na pewną śmierć, co nieodwracalnie zmieniło życie nas obu. W najmroczniejszych momentach, gdy opłakuję swoje dawne życie, staram się myśleć o tym, co zyskałem: głębszą miłość do rodziny i przyjaciół, którzy mimo wszystko zostali przy mnie, a także zdolność wybaczenia samemu sobie, że nie zdołałem ochronić tych psów. Wybaczyłem też tobie. To zdarzenie wywróciło moje życie do góry nogami, lecz wiem, że nie ruszę naprzód, dopóki tego nie powiem. Choć to dla mnie nadal trudne, wybaczam tobie i wszystkim osobom zaangażowanym w ten atak" - dodał Fischer.

