Popek Monster w 2018 r. wystąpił w programie Polsatu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami", w którym dotarł do półfinału.

Paweł Mikołajuw niegdyś był członkiem hiphopowego składu Firma. Wielokrotnie miał problemy z prawem, był poszukiwany przez

Ostatnio wypuścił singel "King Bruce Lee" (3,6 mln wyświetleń), odświeżając przebój Franka Kimono, muzycznego alter ego popularnego aktora Piotra Fronczewskiego. Wcześniej przypomniał też hity Dr. Albana - "It's My Life" (ponad 28 mln odsłon) i "Sing Hallelujah" (4,7 mln).

Studio filmowe Mania Studio poinformowało właśnie o nadchodzącej premierze największej produkcji w swoim dotychczasowym dorobku. Chodzi o film dokumentalny o Popku. Dość oryginalny, jeśli wierzyć pierwszym opisom oraz opublikowanym zwiastunie.

"Film dokumentalny o Popku, który dzięki swojej skomplikowanej przeszłości stał się wielką gwiazdą. Każde wspomnienie wybrane przez reżysera jest inną sceną w filmie i jest realizowane w innej filmowej formie" - piszą twórcy.

Faktycznie, w zwiastunie widzimy przemieszane ze sobą ujęcia jak z klasycznego dokumentu, filmu fabularnego (w jednej z ról widzimy Mirosława Zbrojewicza), a nawet animacji.

"Nadszedł dzień, w którym możemy pokazać Wam czego należy spodziewać się po naszej najnowszej produkcji! Gwarantujemy Wam jedno - takiego Popka jeszcze nie znaliście" - zapewnia ekipa Mania Studio.

