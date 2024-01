NPR Tiny Desk to seria koncertów, które przygotowywane są przez publiczną radiostację w USA - NPR Radio - jedną z najbardziej prestiżowych rozgłośni w kraju, której średnio w tygodniu słucha ponad 23 i pół miliona odbiorców.

Seria NPR Tiny Desk, która odbywa się w specjalnie przygotowanym do tego studiu w radiostacji, organizowana jest od 2008 roku. Od tamtego czasów w niewielkich kameralnych koncertach, trwających nie więcej niż 20 minut brały udział zarówno wschodzące gwiazdy muzyki, jak i największe nazwiska branży muzycznej.

Przez studia radiostacji przewinęły się takie nazwiska jak: Dua Lipa, Mac Miller, Sting i Shaggy, BTS, Adele Justin Bieber, Alicie Keys, Taylor Swift, Harry Styles oraz Olivia Rodrigo.



Hania Rani doceniona w USA. "Cudownie się ją ogląda"

W styczniu 2024 roku drugi raz do studia NPR zaproszono polskiego artystę. Po Trupie Trupa (zagrali w specjalnej pandemicznej edycji serii) to Hania Rani otrzymała możliwość wystąpienia przed kamerami podczas koncertu Tiny Desk. Na trwający 15 minut występ złożyły się trzy utwory - "Thin Line", "Moans" (wersja instrumentalna) oraz "Don't Break My Heart".

Artystce towarzyszył basista Ziemowit Klimek.

"Hania Rani tworzy piękną muzykę, która jest nawiedzona, ale i zaczarowana. Polska pianistka zaciera granice ambientu, klasyk i house'u - zanurzone bity pulsują w połączeniu fortepianu, syntezatorów i jej delikatnego głosu. Regularnie występuje na koncertach w Europie, ale podczas amerykańskiego tournée przywiozła kinowe, ale i intymne utwory z ostatniej płyty 'Ghosts'" - czytamy na stronie NPR.

"Podobnie jak wielu artystów postklasycznych, wnosi własne inspiracje do wielowiekowej tradycji. Sposób w jaki jej palce chromatycznie wirują w kaskadzie barw sugeruje późniejszego Mozarta. A w tym jak Rani i towarzyszący jej Klimek przeskakuje między fortepianem a kontrabasem jest coś niepokojącego. Cudownie się ją ogląda" - napisał Lars Gotrich.



Instagram Post Rozwiń

Kim jest Hania Rani?

Hania Rani, czyli Hanna Raniszewska to klasycznie szkolona pianistka, kompozytorka i wokalistka, inspirująca się zarówno dziełami Chopina, jak The Beatles czy Radiohead. Podbiła serca słuchaczy muzyką czułą, subtelną, pełną... ciszy, opracowaną na fortepian ("Esja", nagrodzona trzema Fryderykami) oraz fortepian, głos, delikatną sekcję rytmiczną i elektronikę ("Home" z 2020).

Podbiła też serca licznych wykonawców z kręgu ambitnego popu i muzyki elektronicznej, co zaowocowało współpracą między innymi z Melą Koteluk, Misią Furtak czy Kamp!. Została poproszona o przygotowanie ścieżki dźwiękowej do obrazów "xABo: Ksiądz Boniecki" i "Jak najdalej stąd", po jej muzykę sięgnęła reżyserka Małgorzata Szumowska.

Współtworzyła projekt tęskno razem z Joanną Longić oraz nagrała wspólną płytę w Dobrawą Czocher "Inner Symphonies".

Dyskografię Hani Rani zamykają wydane w 2023 roku płyty "On Giacometti" oraz "Ghosts" (zaprosiła na nią m.in. Olafura Arnaldsa, Duncana Bellamy’ego i Patricka Watsona), która w wielu podsumowaniach (również tym Interii) okazała się jedną z najlepszych płyt roku.

'’Ghosts' miało za zadanie pokazać autorkę jako artystkę dużo bardziej wszechstronną niż była przedstawiana przez media. I muszę z wielkim podziwem przyznać: udało się to w pełni. To ogromna sztuka nagrać pozycję trwającą ponad godzinę, która ani przez chwilę nie nudzi. Co więcej taką, gdzie odjęcie chociaż jednego składnika mogłoby pogorszyć smak. Bo to album, który nawet ułożeniem poszczególnych numerów tworzy własną, trudną do zdefiniowania słowami, historię. Natomiast wiem, że gdyby muzyka była jedzeniem, skwitowalibyście 'Ghosts' słowami: wspaniale przygotowana potrawa" - pisał w naszej recenzji Rafał Samborski.

Na swoim koncie ma już 7 Fryderyków, Paszport Polityki i występy na najważniejszych imprezach w Europie.