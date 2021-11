Piotr Żyła rapuje? Reklama Frugo z udziałem polskiego skoczka narciarskiego

W sieci pojawiła się nowa reklama napoju Frugo, w której wystąpił znany polski skoczek narciarki Piotr Żyła.

"Jeśli w tym sezonie Piotr Żyła poleci tak, jak w tym kawałku to będzie... gruuubo" - napisano na Instagramie Frugo.

Wideo Piotr Żyła ft. Dobry Wariat - Frugo Ikar

"Mam w d**ie pocisk, prawda jest taka. Skarpetki mam z dynamitem i piję Frugo. Jak wypiję, to lecę daleko i długo" - rapuje w reklamie Żyła.

"Niesamowite, już wiemy czym będę się zajmował jak skończy karierę", "Słabe jak rozwodnione frugo. Piotrek ma minę, jakby wiedział, jaką żenadę tworzy", "Jak ch***wi ludzie z korpomarketingu zrobili pajaca z fajnego gościa", "Żenujące" - czytamy w komentarzach do spotu.



To nie pierwszy popis wokalny zdobywcy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wcześniej na Facebooku sportowca pojawił się filmik, na którym mierzy się on z przebojem Queen. Jak wypadł Piotr Żyła w "Don't Stop Me Now"?



Reklama