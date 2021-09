Córka Madonny w reklamie marki Rihanny. Tym razem przesadziła?

Córka królowej popu, Lourdes Leon urodziła się 14 października 1996 roku. Ojcem dziewczyny jest Carlos Leon, ówczesny partner Madonny. Pierwsze zdjęcie na okładce (magazynu "Vanity Fair") zaliczyła już jako 2-latka. To wtedy Madonna pierwszy raz postanowiła pokazać ją światu.

Lourdes studiowała sztuki performatywne, ale szybko zaczęła stawiać także swoje pierwsze kroki w świecie mody. Bierze udział w kampaniach reklamowych oraz pojawia się na wybiegach.

Karierę zaczęła jako 19-latka przy promocji perfum "Pop". "Chciałam znaleźć osobę, która nie udaje kogoś, kim nie jest. Taka właśnie jest Lola" - mówiła w "Vogue'u" Stella McCartney, która zaangażowała córkę Madonny w kampanię.



Później pojawiła się m.in. sesji zdjęciowej odzieży na sezon jesień-zima 2020. W mediach często podkreślane jest podobieństwo Lourdes do matki. Głośnym tematem jest również to, że Lourdes postawiła na naturalność i stroni od depilacji. To dzieli jej odbiorców na dwie grupy o skrajnych opiniach.



Teraz córka Madonny została zatrudniona przez Rihannę do promocji nowej kolekcji marki Savage X Fenty.