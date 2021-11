Mata zajada swój rekordowy "Zestaw Matczaka" [WIDEO]

Szturmem podbił polski rynek muzyczny na początku 2020 roku. Od tego czasu pnie się coraz wyżej po szczeblach kariery. Wśród niekwestionowanych muzycznych sukcesów otrzymał także inny zaszczyt, którego nie dostąpiła dotąd żadna z polskich gwiazd. Mata stał się twarzą "Zestawu Matczaka" w McDonald's i niczym Travis Scott ( sprawdź! ) w Stanach na pewien czas "przejął Maka" proponując klientom wybrany przez siebie zestaw z burgerem.

Kampania reklamowa dobiegła końca, a by etap związany z McDonald'sem zakończyć z przytupem, Mata osobiście pojawił się w restauracji na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej z Nowym Światem w Warszawie. Na koniec filmu, który zamieściła w sieci sieć jadłodajni, widzimy symboliczną wymianę koszulek między raperem, a jednym z członków personelu.



Jak czytamy w komunikacie prasowym, "Niezapowiedziana wizyta w lokalu przyciągnęła tłum fanów Młodego Matczaka, którzy skorzystali z okazji, by zrobić sobie zdjęcie z idolem albo otrzymać autograf na kultowych już naklejkach".

"Mata w tej kampanii przejął Maka w każdy możliwy sposób, oferując swój zestaw czy produkując kolekcję ubrań, a na koniec przyszedł czas, by przejął jedną z lokacji dosłownie" - tłumaczył wydarzenie Jan Mirosław, który był jednym z pomysłodawców akcji. "Było to idealne zakończenie kolaboracji, jakiej wcześniej w Polsce nie było" - dodał.

Według podanych przez firmę informacji kampania spowodowała rekordowy przyrost zainteresowania marką. "Odnotowaliśmy wzrost sprzedaży o ponad 60% w stosunku do analogicznego okresu rok temu. To nie jedyny rekord, jaki pobiliśmy dzięki współpracy z najpopularniejszym raperem w Polsce. 18 października, czyli pierwszego dnia startu kampanii "Mata przejmuje Maka" odnotowaliśmy dzienny rekord odwiedzin aplikacji McDonald’s. Do 2 listopada średnia dzienna liczba unikalnych użytkowników była wyższa o 150% (ponad dwukrotnie)" - mówił Tomasz Dębowski, szef marketingu McDonald's Polska.

Jego drugi album, "Młody Matczak", ukazał się 1 października. Album rapera miał status podwójnej platyny już w dniu premiery. Aktualnie płyta ma status potrójnej platyny. Wcześniej w tym roku, Mata jako drugi polski raper stał się bohaterem publikacji w "The New York Times". Poprzednio dziennikarz Alex Marshall opisywał amerykańskim czytelnikom postać Taco Hemingwaya.

Mata przyznał, że czasami czuje się bardziej jak internetowy troll niż raper i że lubi wywoływać skandale, jednak "Patolinteligencja" ( sprawdź! ) nie powstała tylko po to, by prowokować. "To był po prostu strumień świadomości, wszystkie te złe emocje wyszły ze mnie. Nawet teraz, gdy myślę o tym momencie, jestem podekscytowany. Czułem, że żyję" - mówił Mata.

Mata - kim jest?

Mata urodził się 14 lipca 2000 roku we Wrocławiu. Jest synem znanego prawnika Marcina Matczaka i Arletty Śliwińskiej-Matczak. Szturmem podbił internet w 2020 roku swoim pierwszym przebojem "Patointeligencja". Na swoim koncie ma także EP-kę "Fumar Mata" i debiutancki album "100 dni do matury". Płyta ta stała się bestsellerem i najczęściej kupowanym i słuchanym albumem na Spotify w 2020 roku.

2 października Mata dał wyprzedany koncert na warszawskim Bemowie, gdzie w towarzystwie zaproszonych muzycznych gości zaprezentował cały premierowy materiał z albumu "Młody Matczak". Nową płytę promuje singlami, m.in. "Papuga" ( sprawdź! ) z gościnnym udziałem Malika Montany i Quebonafide oraz "Kiss cam (podryw roku)". W teledysku do tego ostatniego ( sprawdź! ) wystąpili m.in. Young Leosia i Michał Milowicz.