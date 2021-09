Beata Kozidrak jako więźniarka reklamuje "Orange Is The New Black". Archiwalne wideo hitem sieci

W spocie Beata Kozidrak został pokazana jako nowa osadzona w więzieniu, ma na sobie charakterystyczny pomarańczowy uniform.

Autentyczne bohaterki "Orange is the New Black" zastanawiają się, dlaczego tu trafiła, na co piosenkarka śpiewa fragment przeboju Bajm "Lola, Lola" z refrenem: "Zabiłam go całą mocą swą, gdy zostawił mnie na dnie".

"Nie obiecywaliśmy, że lepszy będzie świat. Ostatni sezon 'Orange is the New Black' tylko na Netflix" - taki opis pojawił się w spocie opublikowanym na polskich profilach Netflixa w mediach społecznościowych.

Po zatrzymaniu wokalistki grupy Bajm przez policję (prowadziła auto po pijanemu) wideo z 2019 r. dostało drugie życie, a wśród komentarzy nie zabrakło odniesień do ostatnich wydarzeń. "Ale się wczuła w rolę po tych dwóch latach".



"Orange is the New Black" to jedna z najpopularniejszych własnych produkcji platformy Netflixa. W rolach głównych występują: Dascha Polanco, Taylor Schilling, Laura Prepon, Kate Mugrew, Danielle Brooks, Uzo Aduba, Natasha Lyonne, Taryn Manning, Laverne Cox, Michael Harney, Samira Wiley czy Yael Stone.

Wcześniej w klipie szóstego sezonu "Orange Is The New Black" pojawiła się Magda Gessler. Raper Pezet nagrał piosenkę i klip "Kartel" promujące "Narcos: Meksyk", Krzysztof Piątek w spocie "Domu z papieru" wykonał swój charakterystyczny gest po strzeleniu gola, a piosenkarka Monika Brodka porównywała swój wygląd do bohaterów "Stranger Things".



W innym spocie nowego sezonu "Stranger Things" nawiązano do popularnego przed laty programu TVN "Nie do wiary", a Mirosław Zbrojewicz zagrał w spocie "Opowieści z San Francisco" nawiązującym do Parady Równości.