Piotr Rubik znany jest Polakom przede wszystkim jako dyrygent, do którego przeboju klaskały tłumy. Jest on natomiast również utalentowanym kompozytorem i producentem muzycznym. Współpracował z największymi nazwiskami branży muzycznej, takimi jak Edyta Górniak, Małgorzata Walewska, Katarzyna Skrzynecka czy Michał Bajor. Napisał również muzykę filmową i utwory promujące filmy, m.in. "Ogniem i mieczem", "Zemsta", "Ja wam pokażę!" czy "Quo Vadis". Obecnie artysta rozwija swoją karierę w USA.

Polski dyrygent zamieszkał z rodziną w USA

Piotr Rubik wraz z rodziną rozpoczął swój "amerykański sen" w lipcu 2023 r. Przeprowadził się wówczas do Miami, gdzie teraz rozwija swoje muzyczne talenty. Zarówno kompozytor, jak i jego żona - Agata Rubik - publikują wiele kadrów ze swojego życia codziennego w mediach społecznościowych. Para często dzieli się ważnymi momentami ze swoimi odbiorcami. Podobnie było tym razem - Piotr Rubik właśnie pochwalił się dniem spędzonym z dziećmi.

Piotr Rubik jest ojcem dwóch córek - Ali i Heleny. W swoich mediach społecznościowych chętnie publikuje z nimi zdjęcia i dzieli się wspólnie spędzonymi chwilami. Pod koniec maja świętował urodziny córek, o czym poinformował swoich obserwatorów.

Zdjęcie Piotra Rubika z córkami wywołało burzę w sieci

Tym razem znany dyrygent opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z córkami, które opatrzył podpisem "Happy Father’s Day!" ("Szczęśliwego Dnia Ojca!"). Zgodnie z amerykańską tradycją święto to obchodzi się w trzecią niedzielę czerwca - tym razem wypadło 16 czerwca. Piotr Rubik świętował wraz z córkami, a w internecie rozpętała się burza. Internauci zarzucili mu, że zapomniał o swoich korzeniach i powinien był świętować dopiero 23 czerwca.

"Dzień Ojca w Polsce jest 23.06. ale oni tacy hamerykanscy już są", "Po pierwsze - Dzień Ojca jest 23 czerwca", "Tata już amerykański", "Aaaa, przecież oni już nie są z Polski" - czytamy w nieprzychylnych komentarzach.

Fani bronią kompozytora

Część osób wstawiła się za Piotrem Rubikiem i przyznała, że również świętuje zgodnie z tradycją kraju, w którym aktualnie mieszka. Duża część obserwatorów życzyła kompozytorowi oraz jego córkom wszystkiego, co najlepsze. Niektórzy wspomnieli o tym, że dzieci dyrygenta bardzo szybko dorastają. Pojawiły się także głosy typujące, do kogo są podobne córki Rubika - do niego, czy do jego żony.