Piosenkarka, bizneswoman i matka. Rihanna kończy 35 lat

Robyn Rihanna Fenty, znana na całym świecie się jako Rihanna, 20 lutego 2023 kończy 35 lat. Wokalistka urodziła się w St. Michael na Barbadosie.

Zadebiutowała w 2005 roku albumem "Music of the Sun", a dziś może pochwalić się ośmioma albumami studyjnymi, wieloma światowymi przebojami oraz ponad 50 milionami sprzedanych płyt. Ale to nie wszystko. Rihanna to też bizneswoman, filantropka, a nawet aktorka. Spełnia się na różnych płaszczyznach - projektuje własne ubrania, wydaje linię kosmetyków i perfum. Przyjrzyjmy się każdej z tej ról.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Ewelina Lisowska jako Rihanna Polsat

Rihanna i jej muzyka

Do tej pory Rihanna wydała 8 albumów studyjnych. W trakcie swojej kariery Rihanna współpracowała z wieloma uznanymi artystami. Wśród nich wyróżnić należy m.in. Kendricka Lamara, Calvina Harrisa, Paula McCartneya, Kanye Westa, Maroon 5, Shakirę, Beyonce czy Drake’a.

Reklama

Od czasu wydania "Anti" w 2016 roku, Rihanna wzięła udział dosłownie w kilku muzycznych projektach - dograła się na "Lemon" N.E.R.D., '"Loyalty" Kendricka Lamara czy "Selfish" Future'a.

W zeszłym roku, ukazał się pierwszy od 6 lat utwór Rihanny, czyli "Lift Me Up",= ( posłuchaj! ). Piosenka powstała do produkcji Marvela "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu". Utwór jest hołdem dla Chadwicka Bosemana, aktora, który wcielał się w rolę Czarnej Pantery. Wraz z Rihanną pracowali nad nim Tems, Ludwig Göransson i Ryan Coogler (reżyser filmu).

W tym roku gwiazda wystąpiła podczas "Halftime Show" na tegorocznym Super Bowl. Wokalistka zaprezentowała się w czerwonym kostiumie, który podkreślał jej zaokrąglony brzuch - fani szybko zaczęli spekulować, że Rihanna jest w ciąży, a amerykańskie media potwierdziły, że piosenkarka i jej partner, A$AP Rocky, spodziewają się drugiego dziecka.

Choć zazwyczaj gwiazdy zapraszają na scenę gości, Rihanna postawiła na występ solowy, podczas którego przypomniała swoje największe hity: od "Bitch Better Have My Money", przez "Umbrella", "Only Girl In The World", "Work", po "Diamonds". Cały koncert odbył się na "lewitującej" scenie, a towarzyszący piosenkarce tancerze znajdowali się na osobnych, również zawieszonych w powietrzu podestach.

W rozmowie z "Vogue" Rihanna zapowiedziała, że w tym roku ukaże się jej nowy album.

"Chcę, żeby ukazał się w tym roku. Szczerze mówiąc to byłoby niedorzeczne, gdyby płyta nie ukazała się w tym roku. Chcę nagrywać, tworzyć wideoklipy. Ale do tego potrzebuję odpowiedniej muzyki, nie mogę tak po prostu nakręcić klipu, do którego mówię" - dodała.

Wideo Rihanna - Lift Me Up (Visualizer)

Rihanna i jej życie prywatne

Dość przykrym epizodem w życiorysie Rihanny jest jej związek z Chrisem Brownem. W lutym 2009 roku, tuż przed galą rozdania nagród Grammy, pomiędzy Rihanną a jej chłopakiem doszło do sprzeczki, w wyniku której wokalistka została pobita.

Zdjęcia opuchniętej i rozbitej twarzy Rihanny szybko przeciekły do mediów, a Brown został oskarżony o napaść. W czerwcu 2009 roku został skazany na pięć lat dozoru kuratora. Dostał również zakaz zbliżania się do Rihanny na odległość mniejszą niż 50 metrów.

W 2021 roku Rihanna potwierdziła informacje o swoim związku z raperem ASAP Rocky'm. Niedługo potem wokalistka przekazała, że spodziewają się dziecka. Co więcej pochodząca z Barbadosu piosenkarka miała określić Rocky’ego "miłością swojego życia".

Jak wspomnieliśmy wyżej, para spodziewa się kolejnego dziecka. Ostatnio Rihanna pokazała się z całą swoją rodziną w sesji dla magazuny "Vogue".

Instagram Post Rozwiń

Rihanna bizneswoman

W zeszłym roku Rihanna znalazła się na 1729. miejscu listy najbogatszych ludzi na świecie oraz 21. miejscu w rankingu najbogatszych Amerykanek, które doszły do swojego sukcesu samodzielnie wg. "Forbesa"

Nie znalazła się jednak na liście tylko ze względu na dokonania muzyczne, a przede wszystkim dzięki swojej firmie kosmetycznej Fenty Beauty, która w 2022 roku zarobiła ponad 550 milionów dolarów. Wokalistka posiada także 30 procent udziałów w firmie bieliźnianej Savage x Fenty. Majątek autorki hitu "Umbrella" wynosi 1,4 miliarda dolarów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fenomenalna Viki Gabor jako Rihanna w show Twoja Twarz Brzmi Znajomo! Polsat

Swoją wielką popularność i pieniądze Rihanna postanowiła spożytkować w słusznym celu. W 2012 roku założyła Fundację Clara Lionel Foundation (nazwa pochodzi od imion jej dziadków), by pomagać potrzebującym dzieciom na całym świecie. Organizacja ma na celu poprawę jakości życia osób upośledzonych w społecznościach na całym świecie i promocję projektów ukierunkowanych na zdrowie, edukację, kulturę i sztukę.

Poprzez działalność fundacji Rihanna chce pomagać w zdobywaniu wiedzy młodzieży w USA, jej rodzinnym Barbadosie, Brazylii, Kubie, Haiti, Gujanie oraz Jamajce. W 2017 roku barbadoska wokalistka wysłała rowery dla dziewczynek w Malawi, by mogły bezpiecznie i szybko docierać do szkoły.

Rihanna: Gwiazda z Barbadosu

Rihanna nigdy nie zapomina, skąd pochodzi. Rokrocznie na początku sierpnia wybiera się do swojego rodzinnego Barbadosu, by uczestniczyć w tamtejszym karnawale oraz wspiera mieszkańców wyspy charytatywnie.

W ramach podziękowania w mieście rodzinnym artystki, Bridgetown, w 2017 roku została ustanowiona ulica jej imienia. Rihanna Drive mieści się dokładnie tam, gdzie wokalistka mieszkała do 16. roku życia. Wcześniej ulica, przy której znajdował się dom rodziców Rihanny, mieścił się przy Westbury New Road. Miasto nie zwlekało ze zmianą nazwy ulicy i już stare tabliczki zostały zastąpione nowymi.

Super Bowl 2023: Rihanna podczas Halftime Show 1 / 7 Rihanna podczas występu na Super Bowl 2023 Źródło: Getty Images Autor: Cooper Neill

Czytaj także:

Rihanna pokazała figurę po porodzie. W sieci wybuchła burza