Każde miasto ma swój własny puls. Tworzy ścieżkę dźwiękową, która nadaje rytm życiu jego mieszkańców. Jak go dostrzec? To proste. Wystarczy się zatrzymać, wsłuchać, dać się ponieść. O tym właśnie jest "Puls miast" - premierowy singiel Igo, inspirowany rodzinnym Krakowem i jego energetycznym, nocnym obliczem.

Piosenką opowiedział o Krakowie? Igo prezentuje "Puls Miast"!

"Każde miasto tworzą ludzie i to od nich pochodzi napędzająca do działania energia. Utwór opowiada historię spotkania dwóch osób otwartych na świat i wrażliwych na impulsy płynące z dynamicznego otoczenia. Wyraża chęć skupienia się na 'tu i teraz' - 'Carpe diem' to jedna z moich życiowych dewiz. Żyję tym, co mam w tej chwili i co czeka mnie w najbliższej przyszłości. Warto żyć pełnią życia i cieszyć się z tego, co nas otacza właśnie w tym momencie" - komentuje Igo.

"Puls miast" przesycony jest atmosferą Krakowa, skąd pochodzi muzyk.

"Każde miasto ma swój niepowtarzalny klimat i tempo. Warto jest doświadczać tego, co nas otacza, żyć z tym w symbiozie i poddać się miejskiemu rytmowi. Kraków żyje powoli. Ludzie chodzą tutaj wolniej niż w reszcie Polski. Zawsze bardzo mi to pasowało. Z drugiej strony Kraków to dla mnie przede wszystkim miasto nocne. To tutaj pierwszy raz zasmakowałem nocnego życia. Także tu pierwszy raz wziąłem do rąk gitarę i zaśpiewałem swoje pierwsze wersy" - dodaje artysta.

W nagraniu usłyszeć można archiwalne fragmenty kronik oraz wypowiedź legendarnego Piotra Skrzyneckiego, stałego odkrywcy nocnego Krakowa. To właśnie ich niepowtarzalny klimat i dźwiękowy obraz miasta po zmroku stanowiły główną inspirację podczas pracy nad utworem.



W "Pulsie miast" Igo dzieli się swoim osobistym doświadczeniem Krakowa. Singiel powstał w ramach szerszego projektu "Puls Miast", eksplorującego dźwięki polskich miast. Marka PULZE wraz z agencją badawczą SW Research starała dowiedzieć się, jakie jest charakterystyczne brzmienie Warszawy, Gdańska, Krakowa, Poznania i Wrocławia.

Kim jest Igo?

Igor Walaszek - znany pod pseudonimem Igo - pochodzi z Krakowa, gdzie w 2009 roku wraz z grupą przyjaciół założył rockowy zespół Clock Machine.

Mimo swoich rockowych predyspozycji nie zamyka się wyłącznie w tym gatunku i od 2015 roku wraz z Kubą Traczem tworzy elektroniczny duet Bass Astral x Igo, który zakończył działalność po wydaniu płyty "Satellite".

W 2019 roku Igor został, obok Katarzyny Nosowskiej, Krzysztofa Zalewskiego i Organka, członkiem Orkiestry Męskiego Grania. Rok później również zasilił jej skład, tym razem z Darią Zawiałow i Błażejem Królem.

Wystąpił na takich festiwalach, jak Open'er Festival, Kraków Live Festival, Przystanek Woodstock, OFF Festival, czy Audioriver. Współpracował m.in. z Sokołem, Miuoshem czy Sistars.