Igo, czyli Igor Walaszek, oddaje nam swój najnowszy album zatytułowany po prostu "IGO". Jest to dziesiąta płyta w karierze artysty, ale pierwsza solowa.



"Od dawna wiedziałem, że chcę pisać sam, ale nie miałem jeszcze odwagi wziąć całego ciężaru tylko i wyłącznie na siebie. Myślę, że ten wiek 30 lat, to jest odpowiedni moment, żeby to właśnie zrobić" - mówi wokalista.



Clip Igo I need no love

Igo powraca z pierwszą solową płytą i zapowiada koncerty

To album bezkompromisowy, na którym artysta sięga po wszystkie interesujące go tematy i szczerze pisze o tym, co go najgłębiej dotyka, w sposób, który najpełniej go wyraża.



"Materiał powstawał blisko dwa lata. Ostatecznie po wielu podejściach siadłem z gitarą i napisałem 15 piosenek w dwa miesiące. Ogólnie powstało ich o wiele więcej, niż jest na tej płycie - pewnie znajdą się na moich kolejnych albumach - mam w głowie już 3 kolejne projekty" - opowiada Igo.



Na płycie znalazły się te piosenki, które na ten moment najbardziej były bliskie artyście i najpełniej ukazują spektrum jego fascynacji muzycznych i emocji wypełniających ten okres jego życia.



Clip Igo Brudas

"Muzyka musi być szczera, inaczej to nie ma szans zostać w ludziach na dłużej. Ta płyta jest taka, jak ja się wtedy czułem, co ze mnie naturalnie wypływało. Tym razem skupiłem się bardziej na oldschoolowym, soulowym śpiewaniu, nowoczesnej muzyce i elementach elektroniki, które też są częścią mnie" - tłumaczy arttysta.



Na płycie znaleźli się też goście, którzy w jakiś sposób odcisnęli swój ślad w życiu Igora.



"Z Błażejem Królem się przyjaźnimy, ale też wielokrotnie pracowaliśmy razem, więc wiedziałem, że koniecznie chcę z nim coś zrobić na autorski album. A jeśli chodzi o Mroza to jestem fanem jego talentu, jest ultra zdolny, bardzo go cenię i cieszę się, że nam się udało spotkać w studiu" - dodaje.

Igo rusza w trasę. Gdzie zagra koncerty?

W dniu premiery albumu rozpoczyna się również trasa koncertowa promująca krążek. Na trasie będzie można usłyszeć także wielu ważnych dla Igo gości.



Tej jesieni Igo odwiedzi dziesięć miast, serwując słuchaczom muzykę na żywo tworzoną przy udziale najlepszych polskich muzyków.



18.11 / Szczecin/ GOKSiR Przecław



20.11 / Wrocław / A2



24.11 / Łódź / Wytwórnia



25.11 / Gdańsk / Stary Maneż



27.11 / Lublin / Centrum Spotkania Kultur



03.12 / Bydgoszcz / Fabryka Lloyda



04.12 / Poznań / Tama



06.12 / Kraków / Klub Studio



11.12 / Warszawa / Progresja



12.12 / Katowice / Miasto Ogrodów

Clip Igo To też o Tobie

Kim jest Igo?

Igor Walaszek - znany pod pseudonimem Igo - pochodzi z Krakowa, gdzie w 2009 roku wraz z grupą przyjaciół założył rockowy zespół Clock Machine.

Mimo swoich rockowych predyspozycji nie zamyka się wyłącznie w tym gatunku i od 2015 roku wraz z Kubą Traczem tworzy elektroniczny duet Bass Astral x Igo, który zakończył działalność po wydaniu płyty "Satellite".

Clip Bass Astral Pałace - & Divines

W 2019 roku Igor został, obok Katarzyny Nosowskiej, Krzysztofa Zalewskiego i Organka, członkiem Orkiestry Męskiego Grania. Rok później również zasilił jej skład, tym razem z Darią Zawiałow i Błażejem Królem.

Wystąpił na takich festiwalach, jak Open'er Festival, Kraków Live Festival, Przystanek Woodstock, OFF Festival, czy Audioriver. Współpracował m.in. z Sokołem, Miuoshem czy Sistars.