Phil Spalding poważniejszą przygodę z muzyką rozpoczął w połowie lat 70., gdy pojawił się u boku irlandzkiego gitarzysty i wokalisty Berniego Tormé.

Kolejnym zespołem była działająca na przełomie lat 70. i 80. new wave'owa grupa Original Mirrors, której muzycy później pojawili się w składzie Status Quo, Lightning Seeds czy Care. W latach 1980-83 wspierał zespół Toyah, którego liderką była Toyah Willcox, późniejsza żona Roberta Frippa, lidera King Crimson.

Basista wszedł w skład supergrupy GTR, dowodzonej przez gitarzystów Steve'a Hacketta (eks-Genesis) i Steve'a Howe (eks-Yes, eks-Asia). Formacja pozostawiła po sobie dobrze przyjęty album zatytułowany po prostu "GTR" z 1986 r. (11. miejsce w USA).

