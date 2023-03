Peter Gabriel uczcił kolejną pełnię księżyca. Posłuchaj "Playing For Time (Dark-Side Mix)"

Peter Gabriel opowiada: "Długo pracowałem nad piosenką 'Playing For Time'. Wykonywałem ją już na żywo, bez tekstu, więc niektórzy mogą ją znać. Wiele dla mnie znaczy. Opowiada o czasie, śmiertelności i pamięci. Każdy z nas ma w głowie planetę pełną wspomnień".





"To bardzo osobista piosenka o tym, w jaki sposób gromadzimy wspomnienia. Stawia pytanie czy jesteśmy więźniami czasu, czy też może nas on uwolnić" - mówi artysta, radząc młodszemu pokoleniu: "Myślę, że warto jest dążyć do większych, bardziej ekscytujących celów. Mogą zapewnić bogatsze wspomnienia, które nakarmią Was, gdy będziecie już w moim wieku. W końcu każde doświadczenie, przez które przechodzisz, jest cenną lekcją".



Napisany i wyprodukowany przez Petera Gabriela "Playing For Time" został nagrany w Real World Studios w Wiltshire oraz The Beehive w Londynie. Na fortepianie zagrał Tom Cawley. Orkiestrowa aranżacja jest dziełem Eda Shearmura - nagrano ją w londyńskim British Grove Studios z udziałem wielu muzyków, którzy wcześniej pracowali nad "New Blood" (2011).



Tom Cawley był oczywistym wyborem. "Chociaż dość często grałem ją na żywo, czułem, że jest to piosenka, do której powinienem zatrudnić prawdziwego pianistę. Tom Cawley jest genialnym muzykiem" - mówi Gabriel.



Także Ed Shearmur nie znalazł się w tym gronie przypadkiem: "Pomyślałem o 'That’ll Do' Randy’ego Newmana, do której Ed Shearmur stworzył piękną aranżację. Wiedziałem, że coś takiego naprawdę pasowałoby do tej piosenki. W końcu udało się go namierzyć. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem jego dema, w oku zakręciła mi się łza. Było w nich tyle emocji!"

Przemyślenia Gabriela na temat istoty czasu zainspirowała praca Fundacji Long Now i niezwykły wynalazek Danny’ego Hillisa, zegar na 10 tysięcy lat, którego budowę sponsoruje Jeff Bezos.



- Jestem pewien, że jeśli mamy szansę zmierzyć się z problemami, przed którymi obecnie stoimy, musimy zacząć myśleć znacznie szerzej, aby zauważyć prawdziwy postęp. Myślę, że ten projekt ma ogromną wartość. Na ich stronie znajdziecie kilka niesamowitych wykładów. Jeśli chcecie zagłębić się w rolę czasu i długoterminowego myślenia, Fundacja Long Now jest świetnym punktem startu.



Peter Gabriel wystąpi w Polsce! Muzyk rusza w trasę koncertową po Europie!

Peter Gabriel ogłosił plany swojej trasy koncertowej, która odbędzie się wiosną 2023 roku w Wielkiej Brytanii i Europie. Będą to pierwsze solowe występy artysty poza Ameryką Północną od czasu trasy Back to Front Tour z 2014 roku, celebrującej definiujący epokę album "So".

Muzyk odwiedzi także Polskę. Koncert odbędzie się 18 maja 2023 roku w Tauron Arenie w Krakowie.

