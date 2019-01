Piosenki jego autorstwa śpiewał cały świat, a współtworzony przez niego duet Roxette to drugi najpopularniejszy zespół ze Szwecji (palmę pierwszeństwa dzierży ABBA). Per Gessle - wokalista, gitarzysta, kompozytor - w sobotę (12 stycznia) kończy 60 lat i udowadnia, że kolejna młodość wciąż przed nim.

Roxette w 2015 r. Marie Fredriksson i Per Gessle w akcji /JazzArchivHamburg/ullstein bild /Getty Images

Przez ponad 30 lat istnienia grupa Roxette sprzedała ponad 75 mln płyt na całym świecie. Największe przeboje duetu to m.in. "The Look", "Listen to Your Heart", "It Must Have Been Love", "Joyride", "Spending My Time", "How Do You Do!", "Dangerous" czy "Fading Like a Flower (Every Time You Leave)".

Duet tworzyli wokalistka Marie Fredriksson oraz śpiewający gitarzysta i kompozytor Per Gessle. Działalność zespołu formalnie nie została zakończona, choć w połowie kwietnia 2016 r. ogłoszono, że lekarze zalecili wokalistce zakończenie występów na żywo. Na ostatnich koncertach Marie siedziała na krześle, a współpracownicy podtrzymywali ją pod ręce, gdy wchodziła i schodziła ze sceny.



"Jestem poruszona waszymi myślami, słowami i niekończącą się miłością, którą się dzielicie od momentu ogłoszenia odwołania letniej trasy Roxette. Chociaż kocham obecność na scenie i spotkania z fanami, ale nie mam już siły na dalsze koncertowe życie. To bardzo proste" - tłumaczyła wtedy Marie Fredriksson na Facebooku.

To nie pierwsze problemy zdrowotne Marie - w 2002 r. wokalistka przeszła ciężką operację usunięcia złośliwego guza mózgu. Dzięki zastosowaniu najnowszych metod leczenia Fredriksson wyzdrowiała, ale na powrót na scenę z Roxette fani czekali długie siedem lat.

Roxette w Warszawie (Torwar, 22 czerwca 2015) 1 15 22 czerwca na warszawskim Torwarze wystąpiła grupa Roxette Autor zdjęcia: Źródło: fot. Marcin Bąkiewicz/mfk.com.pl 15

W tej sytuacji Per Gessle postanowił skupić się na pisaniu piosenek na kolejny projekt solowy. W nagraniach w Nashville wspierali go muzycy znani z Roxette oraz amerykańscy instrumentaliści sesyjni. Łącząc część zespołu Roxette z nowymi muzykami, Gessle latem 2017 roku wyruszył w trasę po Szwecji promując tym samym pierwszy z dwóch minialbumów nagranych w Nashville ("En vacker natt").

Grający na skrzypcach i mandolinie Malin-My Wall, perkusista Andreas Dahlbäck i Ola Gustafsson na elektrycznej gitarze hawajskiej, mandolinie i gitarze dodali świeży amerykański styl, który płynnie łączy się z doświadczeniem muzyków Roxette - Christoffera Lundquista (gitara), Clarence'a Ofwermana (klawisze), Magnusa Borjesona (gitara basowa) i Heleny Josefsson (chórki).

"Uwielbiam grać z tym zespołem, a potem pomyślałem - co by było, gdybyśmy mogli zrobić coś podobnego do muzyki Roxette. Ponieważ Marie nie jest w stanie występować, wszystkie te piosenki po prostu zbierałyby kurz" - mówił wtedy kompozytor.

"Marie oczywiście jest niezastąpiona. Ale ona przesyła wszystkim swoje błogosławieństwa i oboje uważamy, że może to być świetny sposób, aby zachować świeżość tych piosenek, grając je z nieco innym akcentem przed tymi wszystkimi wspaniałymi ludźmi, którzy śledzą nas od wielu lat" - dodał śpiewający gitarzysta.

We wrześniu 2018 r. Gessle wydał płytę "Small Town Talk" zawierającą materiały z sesji w Nashville (w tym duet z brytyjskim wokalistą Nickiem Lowe), a także nowe nagrania z zespołem. W aż pięciu piosenkach Pera Gessle wokalnie wsparła Helena Josefsson.

Niespełna miesiąc po premierze Szwed ruszył w europejską trasę pod szyldem "Per Gessle's Roxette", która zahaczyła także o Warszawę.

"To naprawdę zabawne: uwielbiam grać takie hity jak 'The Look', 'Listen To Your Heart', 'It Must Have Been Love', 'Joyride' czy 'How Do You Do!', ale taka trasa to także świetna okazja, aby na nowo odkryć wspaniałe, ale mniej rozpoznawalne piosenki i dowiedzieć się, co możemy z nich zrobić" - podkreślał Gessle.



Na swoje 60. urodziny Per Gessle przygotował specjalny prezent - 12 stycznia premierę ma debiutancki album projektu Mono Mind. W skład formacji wchodzi czterech fikcyjnych muzyków: Dr Robot, Cooky Carter, Bright Jones i Rain Davies.

Tajemniczy projekt wypuścił już trzy single: "Save Me A Place", "I Found My Soul At Marvingate" i "La La Love". Największą popularnością cieszył się ten pierwszy, który zanotował ponad 2,2 mln odsłon.

Nagrania odniosły spory sukces na tanecznych listach przebojów w USA i Francji. W tym drugim kraju Mono Mind zdobył dwie nominacje do NRJ DJ Awards 2018.

Przed premierą całej płyty ujawniono, że za projektem stoi właśnie Per Gessle.



"Po przeżyciu prawie 40 lat w studiu nagraniowym chciałem znaleźć nowy sposób tworzenia popowej muzyki. Czegoś, czego wcześniej nigdy nie robiłem. Nowe wyzwanie. To wciąż pop (to moje DNA!), ale przedstawiony w nowy sposób. Stworzyłem nowy kolorowy zespół, cztery postaci z różnymi osobowościami i różnym poczuciem humoru i temperamentem, by reprezentowali Mono Mind" - tłumaczy muzyk, dodając, że świetnie się przy tym bawił.

Zdjęcie Per Gessle i Helena Josefsson w październiku 2018 r. / Adam Berry/Redferns / Getty Images

Wielu fanów zastanawiało się, czy Gessle i Fredriksson są parą. Niektórzy próbują łączyć muzyka z śpiewającą u jego boku teraz Heleną Josefsson. Tymczasem Per Gessle od 1993 r. jest mężem Åsy Nordin, z którą ma 21-letniego syna Gabriela Titusa.



