Patricia Kazadi ( posłuchaj! ) ma za sobą niezwykle intensywne miesiące. Z powodzeniem zrealizowała kilka nowych projektów zawodowych, więc teraz przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. 34-latka wyjechała na urlop do Tajlandii.

"Happy SUNday" - napisała wokalistka, prezentując fotografie w skąpym czarnym bikini.

W komentarzach zaroiło się od wpisów zachwyconych fanów, którzy nie szczędzą jej komplementów.



"Piękna kobietka", "Ogień", "Matko kochana Patrycja nie możesz być taka piękna. Proszę Cię Aniele przestań te zdjęcia są zbyt piękne. Bogini po prostu" - czytamy.

Patricia Kazadi ukończyła Szkołę Muzyczną I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz była uczennicą w Autorskiej Szkole Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im Krzysztofa Komedy na wydziale wokalnym.

Na muzycznej scenie dała się poznać pod pseudonimem Trish przy okazji gościnnych występów na płytach polskich wykonawców hiphopowych takich jak: Ten Typ Mes, Flexxip, 2cztery7, Mindkampf UK. Zaśpiewała również na ścieżce dźwiękowej do filmu "Dublerzy".

To właśnie do tych czasów nawiązuje singel "Ona", który promuje nadchodzącą EP-kę. W utworze gościnnie pojawił się Ten Typ Mes , z którym nagrała wspólny numer po ponad 10 latach.

Piosenka utrzymana jest w rytmach neo r'n'b , nawiązując do oldschoolowych klimatów soul. W tekście wokalistka porusza trudny temat, jakim jest pozostawanie w relacji, pomimo świadomości, iż jest się "tą drugą" w związku i odważnie śpiewa o emocjach, których doświadcza wiele kobiet.

W 2020 roku Patricia Kazadi poinformowała, że zawiesza swoją karierę medialną. Mimo to dalej koncertowała i grała w teatrze. Wówczas w jednym z wywiadów przyznała, że zmaga się z depresją. Przez kilkanaście ostatnich miesięcy tylko co jakiś czas wrzucała zdjęcia do mediów społecznościowych. Zdradziła też, że cierpi na endometriozę.



Patricia Kazadi - kariera

Patricia Tshilanda Kazadi urodziła się w 1988 roku w Warszawie. Jej mama pochodzi z Łukowa, a ojciec z Demokratycznej Republiki Konga. Ma dwoje młodszego rodzeństwa. Debiutowała w 2002 roku w programie "Szansa na sukces". Później brała udział jeszcze w wielu produkcjach m.in. "Jak oni śpiewają", "Taniec z gwiazdami" czy "You Can Dance - po prostu tańcz".

Była dwukrotnie nominowana do Wiktorów. Ma na koncie role aktorskie i dubbingowe m.in. w "Daleko od noszy", "Londyńczycy", "Ranczo" czy "Atomówki".