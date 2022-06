Sharon Osbourne ( posłuchaj! ) kilka dni temu w brytyjskim programie telewizyjnym "The Talk" (jest tam jedną z prowadzących) ujawniła, że leci do Los Angeles, by towarzyszyć Ozzy'emu.

"Czeka go bardzo poważna operacja. Muszę być z nim, bo to naprawdę zdeterminuje resztę jego życia" - mówiła wtedy 69-letnia żona i menedżerka legendarnego wokalisty.

W poniedziałek 13 czerwca, chwilę przed operacją, muzyk udostępnił na swoim Facebooku piosenkę "I Love You All" z płyty "Scream", która jest podziękowaniem dla fanów Księcia Ciemności.

Fani obawiali się, że tą piosenką, Ozzy chce się z nimi pożegnać.

"Nie umieraj", "Powodzenia podczas operacji. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze", "Ozzy nigdy nie odejdzie. Nawet po śmierci będzie trwał" - pisali w komentarzach.

Ozzy Osbourne po operacji. Jak się czuje?

Teraz Sharon podzieliła się informacjami o stanie zdrowia męża.

"Nasza rodzina chciałaby wyrazić ogromną wdzięczność za ogromną ilość miłości i wsparcia w okresie poprzedzającym operację Ozzy'ego! Ozzy ma się dobrze i jest na dobrej drodze do wyzdrowienia! Wasza miłość znaczy dla niego bardzo wiele" - napisała na Twitterze.

Wokalista cierpi na chorobę Parkinsona, a dekady przesadzania z alkoholem i narkotykami nie pomogły mu utrzymać dobrej formy. Mimo to muzyk walczy, by powrócić na scenę - najpierw z nową płytą, a potem, by dokończyć europejską trasę. Zgodnie z planem ma się ona rozpocząć 3 maja 2023 roku w Helsinkach. Co ciekawe, będzie to niemal 5 lat od ostatniego koncertu Ozzy'ego w ogóle.

