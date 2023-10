Dotychczasowy dorobek grupy Ocean obejmuje siedem płyt studyjnych (ostatnia to "Demon i karzeł" z 2015 r.), nominacje do Fryderyka, koncerty u boku takich gwiazd, jak m.in. Rammstein, Kings of Leon, Limp Bizkit, Gojira, Bush czy Beyonce oraz występy na największych festiwalach w kraju (Orange Warsaw Festiwal, Jarocin Festiwal, Capital of Rock) i za granicą (Sziget Festival, Reeperbahn).

W obecnym składzie Ocean tworzą: lider Maciej Wasio (wokal, gitara), Piotr "Quentin" Wojtanowski (bas), Radosław Owczarz (perkusja) i Maciej Mąka (gitara).

Zapowiedzią szykowanej na na początek 2024 r. płyty jest utwór "Zatrzymaj mnie".

"Choć to zdawałoby się bardzo odległe muzyczne światy, utwór zainicjowało kompozycyjne spotkanie z Gosią Uściłowską, znaną szerzej jako Lanberry. Swoimi sugestiami oraz inspiracjami Gosia popchnęła akustyczny szkielet w stronę rozbudowanej gitarowej ściany dźwięku. Z demówką piosenki pojawiłem się jakiś czas później w studio, gdzie chłopaki całość fantastycznie ożywili i tam numer złapał swój ostateczny sznyt. Nasze pierwsze od lat spotkanie dało mi tyle energii, że już w drodze z sesji do Wrocławia machnąłem tekst i z marszu nagrałem wokale. Interpretację słów klasycznie pozostawiam każdemu z was z osobna" - opowiada Maciej Wasio.

Wspomniana Lanberry to wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i trenerka "The Voice of Poland" . Ma na koncie piosenki dla m.in. Roxie Węgiel, Viki Gabor i Dawida Kwiatkowskiego.