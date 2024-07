Zespół Queen zapisał się w historii światowej muzyki dzięki różnorodności brzmień, wielowarstwowym aranżacjom utworów i wyjątkowym harmoniom wokalnym. Grupę trudno przypisać do jednego gatunku muzycznego - ich albumy noszą cechy rocka i jego wszelakich odmian, a także muzyki pop. Zespół przez cały okres swojej aktywności zawodowej zachowywał stabilność składu, nie licząc początkowych zmian na stanowisku basisty. Grali w nim: basista John Deacon, gitarzysta Brian May, wokalista Freddie Mercury i perkusista Roger Taylor.

Freddie Mercury, będący frontmanem Queen i głosem, kojarzonym z zespołem, zmarł w 1991 r. Mimo śmierci wokalisty formacja postanowiła kontynuować swoją działalność. Jedynie John Deacon, grający na gitarze basowej i instrumentach klawiszowych, przeszedł na "muzyczną emeryturę" i w 1997 r. zawiesił swą czynną działalność. Brian May i Roger Taylor rozpoczęli współpracę z nowymi wokalistami. W latach 2004-2009 działali pod szyldem Queen + Paul Rodgers, a od 2012 r. występują z Adamem Lambertem pod nazwą Queen + Adam Lambert.

Queen + Adam Lambert występuje już od ponad dekady

Pomysł współpracy muzyków Queen i Adama Lamberta narodził się w 2009 r., kiedy May oraz Taylor usłyszeli wyjątkowy głos wokalisty w programie "American Idol". Lambert był wówczas uczestnikiem talent show. W jednym z odcinków wystąpił wraz z muzykami z Queen, spektakularnie wykonując utwór "We Are the Champions".

Queen + Adam Lambert koncertuje razem już od ponad dekady, grając piosenki z klasycznego repertuaru Queen. Zespół jeździ w trasy po całym świecie i zbiera pod sceną tłumy widzów. W 2015 r. zawitał nawet do Polski - występ odbył się w krakowskiej Tauron Arenie.

Brian May wyznał, która piosenka brzmi lepiej w wykonaniu Adama Lamberta

Głos Adama Lamberta wprawia w osłupienie fanów na całym świecie. Wielu z nich twierdzi jednak, że nie da się porównać go ze śpiewem Freddiego Mercury'ego. Brian May natomiast, w niedawnym wywiadzie, podjął się tego wyzwania. Gitarzysta Queen porozmawiał z "AXS TV" i wyjawił, że jest jedna piosenka, która jego zdaniem brzmi lepiej w wykonaniu nowego wokalisty. Chodzi o wielki przebój "Who Wants To Live Forever".

"Gramy 'Who Wants To Live Forever', który Freddie czasem śpiewał, ale jeśli nie był w formie, wypadał nieco blado. Ten numer bywał ponad jego siły. Tymczasem Adam go śpiewa i zawsze daje radę. Wznosi się coraz wyżej. Kiedy gram, zastanawiam się: 'Jak on to zrobił?'. Skala jego głosu jest powalająca. Wykazuje się też wielką odwagą, nieco przekształcając tę piosenkę" - zdradził Brian May.

Zespół lubi współpracować z nowym wokalistą

Okazuje się, że zespołowi dobrze współpracuje się z nowym wokalistą. Muzycy zdają sobie sprawę z tego, że dla wielu fanów Freddie pozostanie niezastąpiony. Mimo to, chcą oni, aby muzyka Queen nie została zapomniana, a słuchacze wciąż mogli cieszyć się nią na żywo. "Uwielbiam pracować z Adamem" - podkreślił gitarzysta Queen.

Zespół Air powrócił do Polski i zagrał na Open’er Festivalu 2024 Maja Krawczyk INTERIA.PL