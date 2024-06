Przypomnijmy, że na początku roku w sieci nieoficjalnie zaczęto pisać o możliwej transakcji dotyczącej katalogu muzycznego zespołu Queen. Wtedy też "Daily Mai", powołując się na własne źródła, przekonywało, że w sprawie kupna prowadzone są intensywne negocjacje.

"Choć nie wydaje mi się, że to dokładnie ta liczba [1,2 miliarda dolarów - przyp.], to myślę, że prawdopodobnie jest w tym trochę prawdy" - stwierdził pytany przez gazetę ekspert. "Nie ma zbyt wielu katalogów takich jak Queen" - dodawał.

Dorobek Queen sprzedany. Kwota robi wrażenie

Kilka miesięcy później Variety potwierdziło, że katalog muzyczny Queen zostanie sprzedany wytwórni Sony Music. Łączna kwota transakcji ma opiewać na 1,27 miliarda dolarów.

Na katalog Queen składają się majątkowe prawa autorskie do nagrań oraz prawa wydawnicze do muzyki i tekstów. Dziennikarze Variety zwracają uwagę na skomplikowaną sytuację związaną z prawami do muzyki Queen. W Ameryce Północnej prawa do nagrań posiada Disney Music Group (firma nabyła je w 1991 roku za 10 milionów dolarów), ale globalnie zachowuje je Queen Productions Ltd., które tylko w 2021 roku zarobiło ok. 48 mln dolarów z tytułu tantiem.

Wspomniane prawa nadal pozostaną przy Disneyu, jednak tantiemy członków zespołu od teraz będą trafiać do Sony Music. Wytwórnia zostanie również oficjalnym dystrybutorem nagrań Queen, gdy dobiegnie końca umowa z Universalem (będzie to działać wszędzie poza USA i Kanadą).

Oprócz pokaźnego katalogu muzycznego i praw do największych hitów Sony nabyło również prawa do nazwy i do wizerunku zespołu Queen, co, jak zauważają amerykańskie media, otwiera drzwi do m.in. produkcji hologramów, muzycznych biografii i musicali w Las Vegas.

Umowa między żyjącymi muzykami Queen a Sony Music nie objęła natomiast występów na żywo, z których Roger Taylor i Brian May nadal czerpią finansowe korzyści w ramach tras koncertowych.



Najsłynniejszy zespół rockowy świata. Jakie przeboje trafiły do Sony?

Queen to brytyjski zespół rockowy utworzony w 1970 w Londynie przez Briana Maya, Rogera Taylora i Freddiego Mercury'ego. Gdy rok później dołączył basista John Deacon, ukształtował się skład, który przetrwał przez 20 lat. Różnorodne brzmienie Queen, inspirowane glam rockiem, popem i hard rockiem, podbiło serca milionów słuchaczy na całym świecie. Do ich największych przebojów należą m.in. "Bohemian Rhapsody", "Somebody to Love", ale także "Another One Bites The Dust" czy "The Show Must Go On".

Nie tylko Queen. Kto jeszcze sprzedał swoją muzykę?

W ostatnich latach swoje katalogi sprzedali m.in. Justin Bieber, Neil Young, Bob Dylan czy Bruce Springsteen (największa dotąd sprzedaż - cały katalog za 500 mln dolarów), a pół katalogu trafiło z rąk spadkobierców Michaela Jacksona za 600 mln dolarów. "Myślę, że rynek osiągnął apogeum, a teraz zaczyna lekko spadać" - mówi. Mimo kryzysu na rynku, sprzedaż katalogu Queen zdaniem Blake'a miałaby zachęcić innych artystów, że wciąż można zarobić sporo na sprzedaży.