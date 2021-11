Nowy utwór Chady? Zobacz teledysk do piosenki "Dla Niej"

Wytwórnia Step Records opublikowała teledysk do piosenki Tomasza Chady, pt. "Dla niej". Klip zotał stworzony przez 9LITER FILMY.

Utwór "Dla niej" długo funkcjonował jako niedokończony szkic, ale wytwórnia uznała, że bije z niego charyzma rapera i nie może się on zmarnować. Za produkcję kawałka odpowiada Tymek.

Rodzice Tomasza Chady postanowili wesprzeć rodzinę zmarłego niedawno Bezczela i przekazać jej cały przychód wygenerowany przez utwór.





Clip Chada Dla niej (prod. Tymek)

Zobacz tekst do piosenki "Dla niej" w serwisie Tekściory!





"Proceder" hitem, w planach pośmiertna płyta Chady?

O działalności Chady opowiadał film Michała Węgrzyna "Proceder". Produkcja miała premierę we wrześniu 2019 roku, a w roli rapera zaprezentował się Piotr Witkowski. W obsadzie znaleźli się m.in.: Małgorzata Kożuchowska, Jan Frycz, Agnieszka Więdłocha, Ewa Ziętek oraz raperzy: Vienio, Kali, ZBUKU i Bajorson.

Film cieszył się sporą popularnością, a w kinach zobaczyło go ponad 600 tys. widzów.

Przy okazji rocznicy śmierci Chady wrócił temat jego pośmiertnego dorobku. Do tej pory światło dzienne ujrzał ostatni numer, nad którym pracował raper - "Jak nie być szczęśliwym".

Clip Chada Jak nie być szczęśliwym - x RX

"Tomek miał w zapasie dużo tekstów, które spisywał podczas pobytu w zakładzie karnym. Po drugiej stronie muru Chada nie próżnował - pisał dużo i konkretnie. Dbałem o to, żeby miał pod co pisać i choć z wiadomych względów nie zawsze udawało mi się dostarczyć mu świeże bity, to czasem mieliśmy szczęście" - mówił producent RX jeszcze w 2020 roku.

"Mamy ciekawe artefakty, niewykorzystane teksty Tomka. Do dziś mam zapisane, że ósmego marca powstał pomysł projektów dwóch płyt. Jedną, którą chcieliśmy, aby Tomek zrobił we współpracy z innymi artystami, a druga miała być zrobiona z RX-em" - wspominał w marcu tego roku Kuba Krok w rozmowie z Popkillerem. "W wytwórni cały czas się zastanawiamy, co zrobić z tymi zeszytami" - przyznał Krok.

Tragiczna śmierć Chady

39-letni Tomasz Chada zmarł 18 marca 2018 roku w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku. Trafił tam po tym, gdy w innej placówce na oddziale ortopedycznym (przebywał tam z urazem kręgosłupa; efekt skoku z trzeciego piętra pod wpływem środków odurzających) wszczął awanturę.

Oficjalną przyczyną śmierci gwiazdora było zatrzymanie akcji serca. Sprawą niewyjaśnionej śmierci Chady zajęła się prokuratura. Śledztwo prowadzone było pod kątem niedopełnienia obowiązków i ewentualnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji, a także pracowników szpitali.

Wstępna sekcja zwłok wykluczyła śmierć rapera w wyniku działań funkcjonariuszy. W marcu 2019 roku Prokuratura Rejonowa w Mysłowicach potwierdziła, że śledztwo w sprawie zostało umorzone.