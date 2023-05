Coś, co kiedyś mogło wydawać się spełnieniem marzeń, dziś dla fanów The Beatles zdaje się być koszmarem. Mowa o "nowych" piosenkach zespołu, które powstają za pomoc sztucznej inteligencji. To dzięki niej John Lennon i Paul McCartney śpiewają wspólnie przebój The Beach Boys "God Only Knows", co w rzeczywistości nigdy nie miało miejsca.

Nowe nagranie, które pojawiło się na YouTube bardzo spodobało się słuchaczom, którzy rozmarzyli się, że naprawdę Beatlesi mogli kiedyś nagrać swoją wersję tej wyjątkowej piosenki. Warto dodać, że Paul McCartney uważa utwór autorstwa Briana Wilsona za ulubiony utwór. "(...) jest jedną z niewielu piosenek, które wyciskają łzy za każdym razem, gdy ją słyszę" - mówi niegdyś basista w rozmowie z "FarOut".

Reklama

W nowej wersji piosenki słyszymy wspólne partie Paula McCartneya, Johna Lennona oraz dośpiewane przez Ringo Starra harmonie i zakończenie a capella.

Sprawdź stworzoną przez sztuczną inteligencję "nową piosenkę" Beatlesów:

Wideo youtube

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej negatywnych opinii o tego typu tworach. Inaczej jest z "God Only Knows", które fani oceniają bardzo pozytywnie. "Paul i John wreszcie pogodzeni w refrenie, to najpiękniejsza rzecz, jaką słyszałem. Dziękuję" - napisał w komentarzach jeden z fanów. Inny dodaje: "To jest niesamowite. Przez całe życie marzyłam, żeby usłyszeć jak Paul to śpiewa. Niesamowite".

Ponadto w sieci pojawiła się wersja utworu "Grow Old With Me", którą w wersji demo nagrał John Lennon na krótko przed śmiercią w 1980 roku. W 1984 nieco odrestaurowana wersja pojawiła się na jego pośmiertnym albumie solowym "Milk & Honey". W 2019 roku na swoją mantrę zaśpiewał ją Ringo Starr. Teraz w sieci można posłuchać "wersji beatlesowskiej". Tyle, że nagranej przez AI.

Warto dodać, że piosenka ta była jedną z przekazanych przez Yoko Ono żyjącym Beatlesom w latach 90. w celu nagrania jej nowej, pełnoprawnej wersji. Z racji niskiej jakości materiału źródłowego decyzję miał blokować George Harrison.

Sprawdź "sztuczną" wersję "Grow Old With Me":

Wideo youtube

Opinie na temat dzieł stworzonych przez sztuczną inteligencję są bardzo skrajne. Niedawno ukazał się "zaginiony" album Oasis , który spodobał się słuchaczom. Inaczej było z utworem "Celebrity Skin" z repertuaru Hole, które wykonywał... zmarły 4 lata przed premierą Kurt Cobain. Nick Cave określił wytworzone przez AI utwory jako "groteskowa kpina z tego, czym jest bycie człowiekiem". Grimes natomiast zachęciła fanów, by tworzyli muzykę z wykorzystaniem jej głosu, bo "fajnie jest być połączonym z maszyną".

Zobacz też:

Największy przegrany w historii muzyki? Pete Best został wyrzucony z The Beatles

Przez dekady oskarżano ją o rozbicie The Beatles. Ale to nie wina Yoko Ono

Nie tylko Beatle. Najlepsze solowe piosenki Paula McCartneya