W swoim stylu dodał także, że wydawnictwo jest "kur****o szalone", a on sam "brzmi mega". Fani zespołu także doceniają nagranie, dotąd odsłuchało je ponad 200 tysięcy osób, a prawie 5 tysięcy zostawiło "łapkę w górę". "Jestem wielkim fanem Oasis od 1994 roku, a to jest jak wkroczenie w alternatywny wymiar, porywające, niesamowite" - skomentował jeden z użytkowników.

Inny wtóruje: "To jest niesamowite. Niesamowity songwriting, dla mnie to brzmi jak współczesny Oasis. Fantastyczna produkcja jak też odniesienie na końcu do 'Bittersweet'".