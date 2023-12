Nirvana po latach na wspólnej kolacji. Kto zrobił zdjęcie?

Przypomnijmy, że karierę Nirvany, jednej z ikon nurtu grunge i symboli pokolenia X, zakończyła w kwietniu 1994 r. samobójcza śmierć Kurta Cobaina. Lider miał zaledwie 27 lat.

Teorii spiskowych na temat śmierci muzyka było mnóstwo. Większość dotyczyła potencjalnych zabójców Cobaina, jednak istnieją również koncepcje, iż ten wcale nie zginął, czego dowodem mają być nieujawnione zdjęcia z miejsca samobójstwa. Według jednej z teorii Cobain przez ponad dwie dekady ukrywał się w Peru pod nazwiskiem Ramiro Saavedra.

Kurt Cobain (Nirvana) jednak żyje?

Tabloid "Daily Mail" na podstawie występu Ramiro w tamtejszym talent show (zaśpiewał "Come As You Are" Nirvany) uznał, że Cobain wciąż żyje. Do tych "rewelacji" odnieśli się nawet żyjący muzycy Nirvany.

"To prawda, Kurt żyje. Potrzebował czasu, aby nauczyć się grać na gitarze prawą ręką. Znalezienie lewostronnej gitary nie jest łatwe. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że znów jest z nami, wybaczamy mu cały ten smutek, który tkwił głęboko w naszych sercach" - mogliśmy przeczytać w prześmiewczym komentarzu, napisanym w języku hiszpańskim.

Grający w Nirvanie na perkusji Dave Grohl po rozpadzie tria doprowadził niemal od zera do statusu gwiazdy rocka swój zespół Foo Fighters (w którym jest wokalistą i gitarzystą). Poza tym brał udział w rozlicznych projektach pobocznych (m.in. Them Crooked Vultures, Probot), wspierając swoich znajomych i wielkie nazwiska - od Paula McCartneya i Davida Bowiego, przez Queens of the Stone Age i Garbage, po gwiazdorską supergrupę The Hollywood Vampires. A przy tym cieszy się sympatią chyba wszystkich z branży.

Dodajmy, że Foo Fighters z Grohlem na czele będzie jedną z gwiazd przyszłorocznej edycji Open'er Festival w Gdyni.



Z kolei basista Krist Novoselic po śmierci Cobaina i rozpadzie Nirvany powołał do życia grupę Sweet 75 (po wydaniu imiennej płyty zakończyła działalność ok. 2000 r.) i efemeryczną formację Eyes Adrift z muzykami Meat Puppets i Sublime. W pierwszej dekadzie XXI wieku ogłosił, że zrywa z muzycznym biznesem, choć okazjonalnie wspierał m.in. Flipper, Foo Fighters i Paula McCartneya.

Jeszcze w połowie lat 90. Novoselic zaangażował się w działalność polityczną - założył organizację polityczną JAMPAC, zrzeszającą muzyków i artystów. Aktywnie dążył do zreformowania systemu wyborczego w USA. W 2004 r. rozważał start w wyborach gubernatora stanu Waszyngton (ostatecznie się na to nie zdecydował). Cztery lata później wspierał Baracka Obamę w trakcie jego kampanii prezydenckiej, a rok wcześniej dotował partię liberalną Rona Paula. O swoich poglądach mówi, że umieszczone są gdzieś "pomiędzy anarchokapitalizmem, a socjalizmem".

W 2023 r. dołączył do nowej centrowej partii Forward (został jej liderem w Waszyngtonie), dowodzonej przez m.in. Andrew Yanga (kandydata w prawyborach Demokratów na prezydenta w 2020 r.) i Christine Whitman (byłą gubernatorkę New Jersey).



Do grania muzyki basista powrócił z przytupem pod koniec 2021 r. Wszedł wówczas w skład grupy 3rd Secret, którą razem z nim stworzyli muzycy dobrze znani z innych legend grunge: Kim Thayil (gitarzysta Soundgarden), Matt Cameron (perkusista Soundgarden i Pearl Jam), Jon "Bubba" Dupree (gitarzysta Void) oraz wokaliści Jillian Raye i Jennifer Johnson. Zespół w krótkim czasie własnym nakładem wypuścił dwie płyty "3rd Secret" i "The 2nd 3rd Secret".

Nirvana po latach - jak dziś wyglądają żyjący muzycy?

W roli koncertowego muzyka Nirvany w ostatnim okresie działalności występował gitarzysta Pat Smear (późniejszy wieloletni towarzysz Grohla w Foo Fighters), który wspierał trio m.in. podczas pamiętnego występu z cyklu "MTV Unplugged".

Co jakiś czas żyjący muzycy Nirvany (czasem wspierani właśnie przez Smeara) stają razem na jednej scenie. W tym roku pojawili się, by odebrać wyróżnienie za całokształt kariery podczas gali Grammy. Dodajmy, że pod koniec października z okazji 30-lecia ukazała się jubileuszowa reedycja ostatniej studyjnej płyty Nirvany - "In Utero".



W mediach społecznościowych furorę robi zdjęcie wykonane przez Frances Bean Cobain, 31-letnią córkę Kurta Cobaina i jego żony Courtney Love (liderkę grupy Hole). Na wspólnej kolacji spotkali się właśnie Grohl, Novoselic i Smear z partnerkami.

"Chciałbym siedzieć przy tym stole", "Dobrze widzieć ich znów razem", "Fantastyczne zdjęcie", "Brakuje tu jej ojca..." - czytamy w komentarzach.