Nightwish: Marko Hietala odchodzi z zespołu. "Jesteśmy republiką bananową w branży muzycznej"

Marko Hietala, basista i wokalista fińskiej grupy Nightwish, poinformował, że odchodzi z zespołu i wycofuje się z życia publicznego. W obszernym oświadczeniu podał przyczyny swojej decyzji.

Marko Hietala rozstał się z grupą Nightwish /Mauricio Santana /Getty Images

Marko Hietala tłumaczy, że potrzebuje nowych inspiracji oraz wskazał na swoje problemy zdrowotne (walczy z depresją). W swoim oświadczeniu odniósł się także do problemów, jakie dotykają branżę muzyczną i które również miały wpływ na jego decyzję.

"Jesteśmy republiką bananową w branży muzycznej. Najwięksi promotorzy wyciskają procenty nawet z naszych własnych towarów, wypłacając dywidendy na Bliski Wschód. Najwyraźniej niektórzy teokraci mogą brać pieniądze z muzyki, która doprowadziłaby cię do ścięcia lub uwięzienia tam, nie udając hipokrytów" - podkreśla muzyk, który w czwartek (14 stycznia) skończy 55 lat.

Wieloletni basista grupy Nightwish (dołączył do niej w 2001 r.) uspokoił fanów, że obecnie ma się dobrze.

"Mam dwóch synów, żonę, resztę rodziny, przyjaciół, psa i wiele miłości. I nie sądzę, że odejdę na dobre" - podkreślił.

Muzyk zaapelował do mediów, żeby nie pytały go o nic w tym roku."Muszę sobie wszystko przemyśleć. Mam nadzieję, że opowiem o tym w 2022 r. Chociaż nie jest to obietnica" - mówi Hietala.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nightwish Bye Bye Beautiful

Krótkie oświadczenie opublikowali także pozostali muzycy Nightwish, szanując decyzję basisty i życząc mu wszystkiego najlepszego. Podkreślili, że będą kontynuować działalność z sesyjnym muzykiem, którego nazwisko poznamy wkrótce.



Przypomnijmy, że w ramach promocji ostatniej płyty "Human. :II: Nature." (2020) giganci symfonicznego metalu z Finlandii zagrają 13 grudnia w Arenie Gliwice. Na scenie towarzyszyć im będą rodacy z grup Amorphis i Turmion Kätilöt.

Basista ma na koncie gościnne nagrania z m.in. Ayreon, Delain, Avantasia, After Forever, Amorphis, To/Die/For. Nagrywał i występował również w Tarot, Northern Kings, Sinergy i Sapattivuosi (utwory Black Sabbath wykonywane w języku fińskim).