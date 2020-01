Nightwish: Fani nie będą zawiedzeni (nowa płyta "Human. :II: Nature.")

Grupa Nightwish ujawniła pierwsze szczegóły długo oczekiwanego albumu studyjnego.

Floor Jensen (Nightwish) w akcji /Roberto Finizio/NurPhoto /Getty Images

"Human. :II: Nature.", pierwsza od pięciu lat płyta fińskiego, a właściwie fińsko-brytyjsko-niderlandzkiego sekstetu spod znaku symfonicznego (power)metalu, trafi w ręce fanów podopiecznych niemieckiej Nuclear Blast Records 10 kwietnia.

Reklama

Tym razem będzie to album dwupłytowy. Na pierwszej płycie usłyszymy dziewięć utworów, a na drugiej jedną długą kompozycję podzieloną na osiem części.

"Ciężko coś więcej powiedzieć, mamy tu bowiem rzeczy już znane, jak i coś innego. Mogę jedynie powiedzieć, że jestem bardzo podekscytowana i szczęśliwa. Ludzie, którzy znają już Nightwish, nie będą zawiedzeni" - zapewnia Floor Jansen, niderlandzka wokalistka zespołu.



Materiał nagrywano od sierpnia do października 2019 roku w ośrodku Röskö, studiu Petrax i na zamku Troykington oraz w studiu Finnvox. Nad wszystkim czuwali Tore Kinnunen, Mikko Karmila, a także Troy Donockley, brytyjski multiinstrumentalista Nightwish.



Przypomnijmy, że Nightwish będzie jedną z gwiazd tegorocznego Mystic Festival, który w plenerowej odsłonie odbędzie się w dniach 10 i 11 czerwca na terenie krakowskiego Muzeum Lotnictwa.

Mystic Festival 2019 - publiczność (dzień drugi) 1 / 30 Zobacz zdjęcia publiczności podczas drugiego dnia Mystic Festival 2019 w Krakowie (26 czerwca 2019 r.) Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij

Oto program albumu "Human. :II: Nature.":

1. "Music"

2. "Noise"

3. "Shoemaker"

4. "Harvest"

5. "Pan"

6. "How's The Heart?"

7. "Procession"

8. "Tribal"

9. "Endlessness"

10. "All The Works Of Nature Which Adorn The World" (na drugiej płycie w ośmiu częściach).