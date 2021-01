Nietypowa licytacja na finał WOŚP. Co wymyślił Dawid Podsiadło?

Dawid Podsiało szybko podbił serca Polaków nie tylko dzięki talentowi, ale również nietuzinkowej osobowości. Co młody wokalista wymyśłił na 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?

Dawid Podsiadło jest popularnym polskim wokalistą /Mateusz Ochocki/KFP / Reporter

Dawid Podsiadło dał się poznać w programie "X Factor". Od tego czasu zdążył stać się jednym z najbardziej cenionych młodych wokalistów w Polsce.

Jak wiele gwiazd, piosenkarz postanowił grać z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W tym roku przygotował coś wyjątkowego - sernik á la Podsiadło. Co więcej, wokalista osobiście dostarczy ciasto do zwycięzcy licytacji.

By zachęcić do brania udziału w aukcji, Podsiadło stanął przed kamerami jako gość programu "Telezakupy Bambo". Obok niego w nagraniu wystąpił uczestnik pierwszej edycji Big Brothera, Klaudiusz Sevković.



W rolę zadowolonych klientów wcielili się Wojciech Fiedorczuk, Michał Kempa i Radek Kotarski. "Spłaciłem długi, pogodziłem się z sąsiadem i przestałem kraść ołówki z Ikei. Ty też możesz. Wystarczy, że wylicytujesz sernik już teraz. Tak, już teraz, a dostaniesz nie jeden, nie dwa, a trzy serniki. Polecam rodzinie oraz znajomym oraz wszystkim" - zachwalał ten ostatni.

Fani wokalisty nie kryli zachwytów nad pomysłem. "Chętnie bym się o nie licytowała, ale gdyby moja babcia się dowiedziała, że wolę sernik Podsiadły od jej serniczka, to już by się do mnie nie odezwała", "Nie dość, że człowiek lubi Pana Podsiadło to jeszcze i takim serniczkiem by nie pogardził (i do tego wygląda na taki co nie ma rodzynek, w sensie ten serniczek, taki bezrodzynkowy chyba = no wybornie, same plusy!)" - pisali pod nagraniem.