Trwa 29. Finał WOŚP: Sprawdź szczegóły wielkiego koncertu w Warszawie [PROGRAM, TRANSMISJA]

Wolontariusze w całej Polsce (a także na świecie) kwestują w celu zapewnienia najwyższych standardów opieki na dziecięcych oddziałach laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Trwa 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jurek Owsiak w studiu 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Michał Kwaśniewski /WOŚP

Planowany na 10 stycznia 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został przesunięty na 31 stycznia. To efekt "narodowej kwarantanny", która obowiązywała od 28 grudnia do 17 stycznia.



W tych dniach wprowadzono dodatkowe obostrzenia, m.in. zamknięte hotele (z nielicznymi wyjątkami) i stoki. Utrzymano także dotychczasowe ograniczenia, m.in. zakaz gromadzeń powyżej 5 osób. Więcej TUTAJ .

"Musimy, tak jak inne kraje, wziąć na siebie wszystkie te bardzo mocne restrykcje, które są związane z naszym życiem codziennym. Ja, Jurek Owsiak, je bardzo dobrze rozumiem. W innych krajach one już były wprowadzone wcześniej, w związku z tym, jeżeli chcemy się dobrze ustawić do tej skutecznej walki z koronawirusem - zróbmy to. Przetrzymajmy to" - stwierdził Owsiak w komunikacie.

W sobotę równo o godzinie 21.00 ruszyła finałowa transmisja, która w tym roku potrwa aż 27 godzin. Już w momencie rozpoczęcia Finału na koncie Fundacji znajdowała się rekordowa kwota - 39 237 372 zł.

Wideo #2 NA ŻYWO - Koncert 29. Finału WOŚP

Wolontariusze kwestują w celu zapewnienia najwyższych standardów opieki na dziecięcych oddziałach laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Na całym świecie pracę rozpoczęły 1362 sztaby, w tym 79 sztabów zagranicznych w 28 krajach.

Po rocznej przerwie finałowe studio znów znajduje się na Placu Defilad. Za nami sobotnie koncerty Piotra Bukartyka oraz Krzysztofa Zalewskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Zalewski na Pol'and'Rock Festival 2019: Jurek Owsiak na prezydenta INTERIA.PL

Program koncertów (transmisja m.in. w internecie, TVN, Antyradiu):



08:41 - DAWID PORTA & JAFIA

09:35 - KWIAT JABŁONI

10:30 - PPNOU

11:20 - MAREK DYJAK

12:05 - KRAKÓW STREET BAND

12:55 - VAVAMUFFIN

13:45 - PULL THE WIRE

14:35 - CLOCK MACHINE

15:30 - ZENEK

16:25 - HARD ROCKETES

17:10 - PIERSI

18:10 - ENEJ

19:10 - KONIEC ŚWIATA

20:00 - Światełko do Nieba

20:05 - ORGANEK

20:45 - DR MISIO

21:30 - KARAŚ/ROGUCKI

22:15 - RUSOWICZ

23:00 - VOO VOO

