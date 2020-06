Dawid Podsiadło opublikował nowe wideo. "Chciałbym żyć w tolerancyjnym kraju"

Dawid Podsiadło opublikował nowy film, w którym przekazuje, dlaczego warto pójść na wybory. Oddał też głos innym gwiazdom.

Dawid Podsiadło zabrał głos w sprawie wyborów /Mateusz Ochocki /East News

Piosenkarz nie raz przekonywał, że głos w wyborach jest ważny.

Tym razem, trzy dni przed wyborami, również postanowił wyrazić swoje zdanie.



W opublikowanym przez niego filmiku wypowiedziały się także inne gwiazdy.

"Dużo się mówi, że to bardzo ważne wybory, że każdy głos ma znaczenie i zdecydować może niewielka różnica. Jeśli się zastanawiasz, czy iść na wybory, to pomyśl, czy naprawdę nie masz żadnego powodu, by to zrobić" - powiedział Podsiadło we wstępie.



"Ja na przykład idę głosować, bo chciałbym żyć w tolerancyjnym kraju" - dodał.

W nagraniu można zobaczyć także m.in. Julię Kuczyńską (Maffashion), Julię Wieniawę, Radka Koterskiego, Zosię Zborowską, Monikę Brodkę, Krzysztofa Zalewskiego i Margaret, a z gwiazd starszego pokolenia: Andrzeja Grabowskiego, Piotra Fronczewskiego i Janusza Gajosa.

"Bo czas wziąć sprawy w swoje ręce", "Bo nie chcę, żeby ktokolwiek w Polsce czuł się z jakiegoś powodu wykluczony", "Bo zależy mi na tym, co będzie" - słyszymy z ust gwiazd.



"Bo chcę spotykać przyjaznych, otwartych i uśmiechniętych ludzi" - mówi Bartłomiej Topa. "Bo chcę się czuć bezpiecznie" - twierdzi Margaret. "Bo mam dosyć walki i ciągłych rozmów o polityce" - dodaje Borys Szyc. "Mam nadzieję, że w końcu zaczniemy odróżniać dobro od zła i głupotę od mądrości" - podsumowuje Piotr Fronczewski.