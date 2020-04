Michał Wiśniewski o wyborach. Ostro skrytykował władzę

Podczas kwarantanny Michał Wiśniewski chętnie udziela wywiadów. W ostatnim z nich skomentował pomysł dotyczący wyborów korespondencyjnych.

Michał Wiśniewski skomentował obecną sytuację w kraju /Adrian Ślazok / Reporter

Wokalista Ich Troje wypowiedział się na temat wyborów w rozmowie z portalem Wirtualna Polska.

"Jest to oczywiście poroniony pomysł. I każdy, kto ma dwie szare komórki zrozumie, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca" - skomentował.



"Pytanie tylko, jak to się ubierze, jak to się wytłumaczy i do kogo się mówi" - dodał.

Zapowiedział również, że stworzył na ten temat piosenkę, pod wymownym tytułem "Wyborczy bal". Bohaterem utworu ma być przeciętny "Jan Kowalski". Według słów Wiśniewskiego, piosenka pojawi się "na dniach".



Zdradził też, że wspólnie z zespołem tworzą jubileuszową płytę, a to, że muszą robić to zdalnie, nie jest dla nich problemem.



Wspomniał również o dzieciach, które muszą przyzwyczaić się do pracy zdalnej. Po tym wywiadzie pojawiły się podejrzenia, że wokalista w tajemnicy wziął kolejny ślub. "Wspólnie z żoną mamy ósemkę [dzieci - przyp. red.], no i to jest co robić" - powiedział.



W grudniu 2019 roku plotkarskie media doniosły, że Michał Wiśniewski ponownie się zaręczył. Przyszłą żoną wokalisty i lidera Ich Troje miała zostać Paulina, z którą gwiazdor spotyka się od kilku miesięcy.



Pierwszą żoną Michała Wiśniewskiego była ówczesna wokalistka grupy - Magda Femme (1996-2001). Z drugą żoną Martą "Mandaryną" Wiśniewską ma syna Xaviera Michała (ur. 2002) i córkę Fabienne Martę (2003). Z kolei z trzecią żoną Anią Świątczak, byłą wokalistką Ich Troje, ma dwie córki: Etiennette Annę (2006) i Vivienne Viennę (2008).