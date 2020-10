Niepokojące wpisy Sinead O'Connor. "Głoduję"

Sinead O'Connor, która w 2018 roku przeszła na islam, opublikowała niepokojące wpisy. Co się dzieje?

Kilka lat temu gwiazda przeszła m.in. ostre załamanie nerwowe, podczas którego opublikowała nagranie, w którym groziła, że popełni samobójstwo.

W rozmowie z Tommym Tiernanem piosenkarka przyznała, że przed publikacją tamtego materiału w sieci, planowała samobójstwo przez dwa lata.



"Było poważne niebezpieczeństwo, że umrę... Było mnóstwo syfu w moim życiu, co doprowadziło mnie do szaleństwa.

W międzyczasie przeszłam zabieg usunięcia macicy, co zniszczyłoby każdego" - komentowała.



"Dzięki bogu, dziś jestem już w lepszym stanie" - wyznała. "Nie ma potrzeby patrzyć wstecz, gdy wyzdrowiejesz, musisz myśleć tylko o przyszłości. Gdybym tego nie zrobiła, nie siedziałbym tutaj" - stwierdziła.



Przypomnijmy, że pod koniec października 2018 r. Sinead O'Connor, a właściwie Magda Davitt, napisała, że przeszła na islam. W związku ze zmianą religii Irlandka otrzyma nowe imię - Shuhada.



Teraz na profilu artystki pojawiły się niepokojące wpisy. "W sekrecie żyję z paraliżującą mnie agorafobią, traumą powiązaną z niską samooceną, z czym walczę od kilku lat. Ostatnio w ogóle nie jem" - napisała.



"Głoduję. Mieszkam obecnie w bardzo odosobnionej części kraju, więc branie jedzenia na wynos nie jest możliwe. Dostawy ze sklepów spożywczych też nie wchodzą w rachubę" - skarżyła się.



Choć później gwiazda przekonywała, że wszystko jest w porządku, fani są mocno zaniepokojeni jej stanem.



