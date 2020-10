Sinead O'Connor powraca z teledyskiem "Trouble of the World". Ludzkość na drodze do raju

Do sieci trafił czarno-biały teledysk "Trouble of the World" w wykonaniu Sinead O'Connor. To nowa wersja tradycyjnej pieśni rozsławionej przez piosenkarkę gospel Mahalię Jackson.

Sinead O'Connor prezentuje nowy teledysk /Tim Mosenfelder /Getty Images

Za teledysk odpowiada brytyjski muzyk, DJ i reżyser Don Letts, który ma na koncie serię klipów dla m.in. The Clash (w tym słynny "London Calling"), Boba Marleya & The Wailers ("One Love", "Waiting in Vain"), The Psychedelic Furs, The Pretenders i Big Audio Dynamite. Ten ostatni zespół współzałożył z Mickiem Jonesem, gitarzystą The Clash.

Clip Sinead O'Connor Trouble of the World

Zdjęcia do klipu "Trouble of the World" powstały w południowym Londynie.

"Dla mnie ta piosenka nie jest ani o śmierci, ani o umieraniu. Raczej niesie ze sobą przesłanie, że ludzkość jest na drodze do uczynienia tego świata rajem i że któregoś dnia tam dotrze" - tak o utworze mówi Sinead O'Connor.

Utwór został zarejestrowany w Belfaście w Północnej Irlandii, pod czujnym okiem producenta Davida Holmesa, w trakcie luzowania obostrzeń wynikających z lockdownu.

Zyski ze sprzedaży singla zostaną przekazane na rzecz ruchu Black Lives Matter. Irlandzka wokalistka występuje w klipie w bluzie z nazwą tego ruchu, który szczególnie w USA ponownie zyskał na znaczeniu po śmierci George'a Floyda. 46-latek zmarł podczas policyjnej interwencji w Minneapolis.



Dotychczasowy dorobek O'Connor zamyka płyta "I'm Not Bossy, I'm the Boss" z sierpnia 2014 r.