Mateusz Ziółko w trzeciej edycji "The Voice of Poland" podbił serca trenerów występem podczas przesłuchań w ciemno. Po jego wykonaniu "When a Man Loves a Woman" Michaela Boltona, Edyta Górniak i Maria Sadowska zaczęły się przekrzykiwać, która ma go mieć w zespole.



"Boże, co za głos! Mam ciarki wszędzie" - komentowała Górniak, która nie mogła usiedzieć w miejscu po występie uczestnika. "Jesteś niedorzecznie dobry. To jest światowy poziom" - komplementowała go Sadowska.

"Ty jesteś mężczyzną, potrzebujesz zadania, ty już masz wszystko, tylko nie masz jeszcze następnych kłopotów, chodź do mnie" - zachęcał Marek Piekarczyk.



Ziółko ostatecznie wybrał Sadowską i był to wybór trafiony, bo we współpracy z nią wygrał program.

Mateusz Ziółko i jego kariera po "The Voice of Poland"

Występ w "The Voice of Poland" Mateusza Ziółki obejrzano na Youtube ponad 18 milionów razy! Wokalista zrobił też jedną z największych karier telewizyjnych po zakończeniu przygody z talent show TVP.

Na koncie ma dwie płyty - "Na nowo" (2017, pokryła się złotem) i "Tak po prostu" (2022) - a także radiowe przeboje: "W płomieniach", "Szkło", "Planety", "Weź mnie" oraz "Vis-a-vis". Gościnnie pojawił się też w takich hitach jak: "7 rzecz" Libera, "Bezdroża" Sylwii Grzeszczak i "Horyzonty" Sound’n’Grace.

W 2018 roku Ziółko wziął udział w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", który ostatecznie wygrał, a jego wcielenie się w postać Zbigniewa Wodeckiego przeszło do historii show. Do programu wrócił w edycji specjalnej programu - "Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi".



W 2024 roku ponownie głośno zrobiło się o występie Ziółki w "The Voice of Poland". Nagranie z przesłuchań w ciemno z jego udziałem trafiło na kanał "The Voice Global".



"Trenerzy ODWRÓCILI SWOJE FOTELE po TYLKO PIERWSZYM WERSIE" - podpisano nagranie.