"Wczoraj straciliśmy legendę muzyki i, co ważniejsze, pięknego, świetlistego człowieka. Shaun Martin poruszył tak wiele osób w ciągu swojego życia i dzięki pięknej nieśmiertelności muzyki będzie wciąż to robić. Jest tak wiele rzeczy, które można powiedzieć, ale słowa to za mało. Spoczywaj w pokoju" - czytamy.

Shaun Martin był siedmiokrotnym laureatem nagrody Grammy, nie tylko należąc do Snarky Puppy. Z zespołem zwyciężył w kategorii "Best Contemporary Intstrumental Album" za płyty "Culcha Vulcha", "Live at Royal Albert Hall" oraz "Empire_Central". Najwięcej wyróżnień otrzymał jako producent albumów Kirka Franklina: "Hero", "The Fight of My Life", "Hello Fear", "Long, Live, Love".