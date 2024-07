Carol Bongiovi , nazywana też przez fanów zespołu jako Mama Jovi , zmarła na trzy dni przed swoimi 84. urodzinami. Kobieta ostatnie dni spędziła w jednym ze szpitali w stanie New Jersey. Nie ujawniono przyczyny śmierci matki gwiazdora. Wiadomo natomiast, że ceremonia pogrzebowa kobiety będzie prywatna.

Carol miała być jedną z osób, które najmocniej dopingowały swojego syna do kariery muzycznej. Do występów namawiała go już, gdy był małym chłopcem. Fanom jego zespołu była znana jako wieloletnia szefowa fanklubu grupy Bon Jovi.