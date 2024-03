Nie żyje Eric Carmen . Jak podała jego żona Amy, wokalista zmarł we śnie w ostatni weekend. Nie ujawniono przyczyny śmierci. "Wiele radości dawała mu świadomość, że przez dziesięciolecia jego muzyka dotykała tak wielu i będzie jego trwałym dziedzictwem" - napisała Amy Carmen w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej artysty.

Talent muzyczny ujawnił się u Erika Carmena bardzo wcześnie - już w wieku 3 lat zaczął brać lekcje gry na pianinie w Cleveland Institute of Music. Kiedy był w gimnazjum za sprawą muzyki The Beatles, The Who i The Rollling Stones nauczył się grać na gitarze i występował w lokalnych zespołach.

Nie żyje Eric Carmen. Wykonawca przeboju "Hungry Eyes" miał 74 lata

U schyłku lat 60. wraz z innymi muzykami z Cleveland założył grupę The Raspberries. Prędko podpisali kontrakt z Capitol Records, a jeszcze w 1972 roku wydali debiutancki album. Byli popularyzatorami gatunku power pop, wykonując oparte na prostych riffach hity, m.in. "Go All The Way" czy "Let’s Pretend".

Zespół rozpadł się dość szybko, bo w 1975 roku. Zapoczątkowało to solową karierę Carmena, a jednym z pierwszych singli w pojedynkę była nieśmiertelna piosenka "All By Myself" - dotarła do 2. Miejsca na liście przebojów w USA. Lata później w nowej wersji Celine Dion stał się jej największym hitem.

W 1987 roku artysta powrócił na listy przebojów z utworem "Hungry Eyes", który powstał do ścieżki dźwiękowej "Dirty Dancing". Rok później stworzył utwór "Make Me Lose Control", który zyskał popularność w trakcie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Seulu w 1988 roku.

The Raspberries powróciło na serię koncertów w 2004/2005 roku. Renesans twórczości grupy nastąpił jeszcze w 2014 roku, gdy "Go All The Way" zostało wykorzystane w pierwszej części "Strażników Galaktyki".