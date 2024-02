Nie żyje Cat Janice. Wokalistka miała zaledwie 31 lat, jej historia poruszyła świat

Informacja o śmierci Cat Janice została opublikowana na jej profilu na Instagramie.

"Dziś rano z domu rodzinnego i otoczona kochającą rodziną, Catherine spokojnie weszła w światło i miłość jej niebiańskiego stwórcy. Jesteśmy dozgonnie wdzięczni za ogrom miłości, jaką Catherine i nasza rodzina otrzymali przez ostatnich kilka miesięcy. Cat widziała, jak jej muzyka trafia w miejsca, których się nie spodziewała i spoczywa w spokoju, wiedząc, że nadal będzie wspierać swojego syna przez swoją muzykę. To nie byłoby możliwe bez was. Dziękujemy" - czytamy w poruszającym wpisie.

Cat Janice nie żyje. Historia jej przeboju poruszyła świat

31-letnia wokalistka z Waszyngtonu naprawdę nazywała się Catherine Ipsan. W 2021 roku zdiagnozowano u niej bardzo rzadki nowotwór - mięsaka.

Od tamtego czasu wokalistka na bieżąco informowała fanów o swoim stanie zdrowia i o tym, jak walczy z ciężkim rakiem. 15 stycznia piosenkarka poinformowała, że choroba zajmuje coraz większą część jej ciała i trafiła do hospicjum. Z powodu leków i choroby artystka straciła głos.



Piosenkarka przed trafieniem do hospicjum zdążyła nagrać, ostatni pożegnalny utwór, który ukazał się 19 stycznia 2024 roku. Singel został napisany z myślą o jej 7-letnim synku Lorenowi.

Historia popowej piosenki "Dance You Outta My Head" (sprawdź tekst) wzruszyła internautów na całym świecie.

Utwór po tym, jak ogólnokrajowe media nagłośniły tragiczny los Janice, zaczął piąć się w górę w notowaniach. Piosenka znalazła się w pierwszej dziesiątce singli na iTunes oraz wylądowała w zestawieniu Billboardu Hot Dance/Electronic na jedenastym miejscu.



Wideo