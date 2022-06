Informacja o śmierci syna Nicka Cave'a, Jethro Lazenby Cave'a pojawiła się w portalu NME. Tragiczne śmierci potwierdził w krótkim oświadczeniu.

"Z wielkim smutkiem potwierdzam, że mój syn Jethro zmarł. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności" - napisano w komunikacie.

Cave - mimo rodzinnej tragedii - nie zapowiedział przerwania obecnej trasy koncertowej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Hity z Satelity": Nick Cave & Kylie Minogue POLSAT GO

Nick Cave And The Bad Seeds zagrali 2 czerwca jako gospodarz duńskiego Northside Festival. Był to pierwszy koncert zespołu od 4 lat. Zespół uraczył fanów kilkoma niespodziankami, w tym wykonaniem "Get Ready for Love" po raz pierwszy od 2009 roku.

Reklama

Na żywo zadebiutował także utwór "Vortex", nagrany w 2006 roku i udostępniony w zeszłym roku jako część wydawnictwa "B-Sides & Rarities Part II".

Przypomnijmy, że artysta wraz z zespołem The Bad Seeds wystąpi w Polsce dwukrotnie. 7 sierpnia pojawi się w Gliwicach (Arena Gliwice) a dzień później wystąpi w Gdańsku/Sopocie (Ergo Arena).

Wideo Nick Cave & The Bad Seeds - Get Ready For Love

Jethro Lazenby Cave nie żyje

był aktorem i modelem. Pracował dla takich domów mody jak Balenciaga czy Versace. Spełniał się też jako fotograf.

Jednak, jak się okazuje, jego życie nie było łatwe. Nowe informacje przekazali dziennikarze "Daily Mail". Według doniesień 31-latek zmagał się z uzależnieniem od narkotyków. Wspomnieli również o "spirali wydarzeń", która ostatecznie doprowadziła do śmierci modela.



Kilka dni przed tragicznym wydarzeniem został zwolniony z aresztu, do którego trafił po tym, jak zaatakował swoją matkę, która odmówiła kupienia mu papierosów. Już wtedy był na zwolnieniu warunkowym i czekał na kolejne rozprawy sądowe.

Po napaści na Lee-Anne Lazenby usłyszał zarzuty napaści i złamania nakazów sądowych. "Daily Mail" podał również, że 31-latek od miesięcy żył w skrajnej biedzie, która zmusiła go do kradzieży jedzenia ze sklepów.