Nick Cave tworzy "duchowy portret świata". Wyślij mu swój film

Ów "wspólny" film, do którego przygotowuje się Cave, ma uzupełnić jego zrealizowany miesiąc temu projekt muzyczny: "Seven Psalms". Chodzi o wydany we współpracy z Warrenem Ellisem album, na którym artysta recytuje swoje przemyślenia poczynione w okresie pandemii koronawirusa.

Teraz artysta zamierza zgromadzić i połączyć w całość krótkie materiały filmowe, nakręcone przez zwykłych ludzi w czasie trwania pandemii. Ma z tego powstać coś w "rodzaju duchowego portretu świata w tym czasie" - jak stwierdził.

W związku z tym Cave poprosił fanów o zarejestrowane smartfonami krótkie (do dwóch minut) klipy, które "coś znaczą". Mogą być to: "portrety, cuda natury i klęski żywiołowe, sacrum i profanum".

"Może to być materiał filmowy z kimś, kogo kochasz. Film, który nakręciłeś podczas protestu lub coś zwyczajnego, co jednak uważasz za piękne. Tematami mogą być: miłosierdzie, gniew, smutek, samotność, tęsknota, objawienie, chwała" - doprecyzował wokalista.

Klipy te - wykonane w orientacji poziomej i zapisane w formacie MP4 720p - należy wysyłać pod adres: psalms@nickcave.com do 26 lipca.