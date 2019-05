Natalia Sikora zaczyna od końca: Nowa płyta "Ailatan"

24 maja do sklepów trafi nowa płyta "Ailatan" Natalii Sikory, zwyciężczyni drugiej edycji programu "The Voice of Poland" (2013).

Natalia Sikora zapowiada nowy album /Leszek Kotarba / East News

Oprócz kariery solowej Natalia Sikora jest również wokalistką zespołu Mięśnie oraz członkiem projektu SikoraProniukDuo. Artystka spełnia się także jako aktorka teatralna. Serca szerokiej publiczności podbiła jako laureatka drugiej edycji "The Voice of Poland" (2013).

Wideo The Voice of Poland - Natalia Sikora - „Cry Baby"

Popularność przyniosły jej wykonania piosenek Janis Joplin oraz nagrana w hołdzie dla Miry Kubasińskiej płyta "Tribute to Mira" z 2018 roku.

"Ailatan" - jak sugeruje tytuł, czyli wszystko na odwrót, "zacznijmy wszystko od końca" - to płyta, na którą Natalia czeka od wielu lat, pokazująca jej możliwości wokalne, ale także talent językowy. To płyta autorska, na której Natalia Sikora pokazuje swoją osobowość i skalę możliwości wokalnych. Piosenki na tą płytę skomponowali wspólnie członkowie zespołu (wykonawcy) Natalii oraz ona sama pod okiem Dariusza Kozakiewicza - gitarzysty Tadeusza Nalepy i Perfectu, który także skomponował kilka piosenek dla Natalii.

Clip Natalia Sikora Poszłabym za tobą

Nad całością aranżacji muzycznych i kompozycji czuwał Paco Sarr, w którego studio Walecznych dokonano większości nagrań. Jakość nagrań perkusji gwarantuje Leszek Kamiński, który zrealizował nagrania w S4 w Polskim Radio. Teksty to głównie piosenki Natalii Sikory, ale znajduje się tutaj także piosenka do słów Marka Gaszyńskiego.

"Kto kocha, nie błądzi... Kluczem jest zawsze Prawda... Poznałam Darka Kozakiewicza, Agnieszkę Jaworską i Paco Sarra. Twórczy Cel odnalazł Przestrzeń i Czas by się autorsko w y r a z i ć. Połączył nas Spokój a Spokój to upragnione Szczęście. Stworzyliśmy Zespół, który Pasją Doświadczenia skomponował Materiał 'Ailatan'. 'Ailatan' to pewna E N E R G I A! To Materiał życia. To pewne r o z k o d o w a n i e. Zbiór Tajemnic. Zapis Zmysłów. Intencje m y ś l e n i a. Zbiór Pragnień i Marzeń. Zapis pewnej w i a r y. To Miłość Muzyki!!! - mówi Natalia Sikora.

Oto szczegóły albumu "Ailatan":

1. "Ostrożnie, to moje serce"

2. "Ego"

3. "Obudź się mała"

4. "Przecież mnie znasz"

5. "Tu Blues!"

6. "Kto kocha"

7. "Korpo potwory"

8. "W ogniu"

9. "Echo"

10. "Kula"

11. "Fatamorgana"

12. "Paranoja".