Ostateczny tekst Natalia Niemen ukończyła po ok. 20 latach od powstania pierwszej wersji.

"Odkąd pamiętam, czułam, że jestem inna, niż otaczające mnie dzieci. W wieku dojrzewania owo wrażenie przybrało na sile i rodzić się zaczęło we mnie usilne poszukiwanie, co jest ze mną nie tak? Bo przecież za dużo widzę, zbyt mocno czuję, niewielu rozumie opisywane przeze mnie obserwacje świata, siebie, ludzi. Właśnie wtedy pojawił się w mojej głowie pomysł na cykl obrazów i rysunków 'Zaplątana'" - opowiada Natalia Niemen.

"W tym samym czasie, któregoś dnia znowu usiadłam do pianina i zaczęłam komponować utwór, który po tak długim czasie mogę dziś zaprezentować odbiorcy. Wierzę, że przyniesie wielu choć odrobinę ulgi, wsparcia i doda skrzydeł. Bo choć świat depcze wrażliwość, bo ona światu bardzo przeszkadza, to tacy, jak ty, czy ja istniejemy. Jesteśmy tu po coś. Tylko musimy siebie nawzajem odnaleźć i wspierać. Wysoka wrażliwość jest OK" - podkreśla wokalistka.

Za teledysk nakręcony w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie odpowiada Bartosz Piotrowski.

W nagraniach Natalię Niemen (wokal, altówka) wsparli Krzysztof Łochowicz (gitara), Jan Smoczyński (fortepian), Robert Luty (perkusja) i Maciej Szczyciński (bas).

Kim jest Natalia Niemen?

46-letnia wokalistka jest córką Czesława i Małgorzaty Niemenów.



To ojciec miał największy wpływ na gust muzyczny Natalii (piosenkarka ma o rok młodszą siostrę Eleonorę, która też próbowała swoich sił na muzycznej scenie, ale z mniejszym powodzeniem). Pierwotnie widział ją w roli skrzypaczki grającej w orkiestrze. Natalia ukończyła średnią szkołę muzyczną w klasie altówki.



"Ja zawsze bardzo cicho śpiewałam, bo byłam strasznie pospinana. To był efekt nieśmiałości, niewiary w siebie. Miałam zawsze wszystkie mięśnie ściśnięte, stąd trudno było mi głośno śpiewać. Bo struny głosowe są mięśniami. Ale choć śpiewałam bardzo cichutko, tata zobaczył w tym jakieś walory i delikatnie, rok po roku, podsycał owe zainteresowania, zachęcając do rozwoju w tej dziedzinie" - wspominała.

Pierwsze poważne występy zaczęła w 1997 roku, śpiewając w chórkach Natalii Kukulskiej. Rok później zadebiutowała na festiwalu w Opolu z singlem "Zrobię na opak", który pilotował jej pierwszą solową płytę - "Na opak".



Występowała i nagrywała z zespołami ze sceny chrześcijańskiej: New Life 'M oraz Trzecia Godzina Dnia (TGD). Koncertuje też solo i z mężem Mateuszem Otrembą, znanym jako Mate.O. Związana jest z protestancką wspólnotą w Poznaniu (należy do Kościoła Chrześcijan Baptystów).