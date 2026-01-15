Najpopularniejsze aukcje WOŚP 2026. Kosmiczne ceny za propozycje gwiazd

Hasło 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem tegorocznej akcji jest pomoc gastroenterologii dziecięcej, która zajmuje się chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. W ubiegłym roku Orkiestra grała dla onkologii i hematologii dziecięcej - zebrano wtedy ponad 289 mln zł.

WOŚP 2026 i najciekawsze aukcje gwiazd. Co przygotowali?

Obecnie najdroższymi aukcjami są: rakieta i ręcznik z Wimbledonu 2025 od Igi Świątek (95 750zł), polski Fiat 127p z 1973 roku (95 000zł) czy obraz Tomasza Alena Kopera (45 500zł).

W ubiegłym roku olbrzymim zainteresowaniem cieszyła się propozycja Macieja Musiała - aktor zapowiedział, że podejmie się sprzątania mieszkania zwycięzcy do zapętlonego "Explosion". Niedługo później stawkę podbił duet Kalwi & Remi, który zdecydował, że na żywo będzie przygrywał aktorowi. Ostateczna cena stanęła na 136 tysiącach złotych.

W tym roku Musiał również wymyślił coś wyjątkowego. "Hej, wybiorę się z Tobą (albo osobą dla której wylicytujesz aukcję) na studniówkę, wesele znajomych lub domówkę. Zatańczymy sobie razem poloneza. Mogę być w oryginalnym stroju z filmu Pan Tadeusz. Ale jeśli zachcesz może być też garnitur. Przez resztę wieczoru - potowarzyszę. Jeśli zajdzie potrzeba - znam kawałek inwokacji i trochę tańczę" - napisał aktor. "Jeśli nie masz studniówki, wesela ani innej okazji możemy też strzelić poloneza pod Twoim osiedlowym sklepikiem" - dodał jeszcze. Obecnie kwota aukcji to 40 250zł.

Można też spędzić dzień na terenie 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego, wyjść na przejażdżkę rowerową z Radosławem Sikorskim czy udać się na kolację degustacyjną przygotowaną przez Roberta Makłowicza i Rafała Niewiarowskiego.

WOŚP 2026: wyjątkowe propozycje dla uczestników Pol'and'Rock Festival

Oczywiście najbardziej znaną aukcją związaną z Pol'and'Rock Festivalem jest gitara stworzona przez Szymona Chwalisza, który od 2011 r. maluje portrety gości Pol'and'Rock Festival (wcześniej Przystanku Woodstock) na instrumentach. W tym roku na tyle gitary pojawiły się portrety muzyków Ich Troje (laureatów Złotego Bączka, czyli nagrody przyznawanej przez polandrockową publiczność), Mroza, Szymona Majewskiego, Waldemara Malickiego, Andrzeja Dragana i Przemka Szafrańskiego, a wszystko opatrzone jest autografami. Obecnie (15 stycznia) cena wynosi 6700zł.

Fani festiwalu mogą też wylicytować oglądanie otwarcia Pol'and'Rocka ze sceny (koszt to obecnie około trzech tysięcy), a także możliwość przeżycia jednego z koncertów z perspektywy Dużej Sceny (1700-2550zł). Są również miejsca na backstage tour, za który trzeba zapłacić niewiele ponad tysiąc złotych.

